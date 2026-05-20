Woerts fileert Ajax compleet: "Die moeten ze direct vervangen"
Ajax krijgt stevige kritiek van Chris Woerts en Johan Derksen. In het programma Vandaag Inside spraken beide heren hun zorgen uit over het huidige beleid binnen de Amsterdamse club. Daarbij trokken ze direct de vergelijking met concurrenten Feyenoord en PSV.
Chris Woerts schetste een somber financieel scenario voor Ajax. "Als Ajax het niet gaat redden in de play-offs dan gaan ze zo'n financiële klap krijgen. Ze zijn voor het eerst gepasseerd door Feyenoord op het gebied van tv-rechten, daar zijn ze nu derde geworden. Als ze geen Europees voetbal gaan spelen en Feyenoord en PSV in de Champions League, dat is 40 tot 60 miljoen per jaar. Toen Overmars en Van der Sar er zaten zei iedereen: 'Ajax is financieel nooit meer in te halen'. Ze liggen een tijdje achter door wanbeleid."
Volgens Woerts dreigt Ajax daardoor sportief én financieel verder achterop te raken ten opzichte van de directe concurrentie. Ook Johan Derksen begrijpt weinig van de situatie bij de beursgenoteerde club. "Het is toch onbegrijpelijk dat die aandeelhouders niet in opstand komen. Voor een beursgenoteerd bedrijf is het mismanagement." Woerts sloot zich daar direct bij aan en haalde opnieuw hard uit naar de clubleiding. "In ieder ander beursgenoteerd bedrijf zouden de directie en commissarissen direct vervangen worden, een wanprestatie!", besluit hij.
