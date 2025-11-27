Woerts fileert Ajax: "Maken er teringzooi van als clubbestuurder"

Bij Vandaag Inside kreeg Woerts de vraag hoe het kan dat er miljarden omgaan in de voetbalwereld en dat het tegelijkertijd zo’n chaos is bij Ajax. Hij reageerde scherp: "Als mensen een stropdas van de club om krijgen, veranderen ze van karakter en persoon. Mensen die heel succesvol zijn in het bedrijfsleven, maken er een teringzooi van als ze clubbestuurder zijn... Het is een hele andere dynamiek."

De sportmarketeer lichtte ook het verschil toe met het bedrijfsleven: "Een normale Raad van Commissarissen komt bij een beursgenoteerd bedrijf vier tot zes keer bij elkaar. De Raad van Commissarissen bij Ajax is in het afgelopen jaar 34 keer bij elkaar gekomen. Iedereen praat met elkaar en slaat elkaar op de schouder van: je doet het fantastisch. Als ze weg zijn, zeggen ze: wat een lul zeg. Die voetbalwereld is een hele aparte wereld."