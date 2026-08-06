Woerts haalt uit naar Ajax: "De arrogantie is weer toegenomen"

Chris Woerts merkt dat de stemming rond Ajax volledig is omgeslagen na de vele versterkingen van deze zomer. Volgens de sportmarketeer zorgt het actieve transferbeleid van technisch directeur Jordi Cruijff voor hernieuwd optimisme onder de supporters.

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"Het is wel leuk om te zien", begint Woerts in De Oranjezomer. "Ze hebben nu al die spelers gehaald in Amsterdam en de arrogantie is gelijk weer toegenomen."

Volgens Woerts was dat ook duidelijk zichtbaar tijdens de Open Dag van Ajax. "Ze hebben de Open Dag gehad en iedereen zegt weer: we worden kampioen. Op de Open Dag van maandag was het één grote hosanna."

Ajax versterkte zich deze transferzomer onder meer met Julian Brandt, Daley Blind, Marc ter Stegen, Caio Henrique en Leonardo. Daarnaast wordt de club nog altijd in verband gebracht met onder anderen Jofre Torrents, Edson Álvarez en Noa Lang.