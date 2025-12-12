Het laatste Ajax Nieuws
Woerts kent topkandidaat functie td: "Die staat op poleposition"
Chris Woerts Foto: © Screenshot Sportnieuws.nl
Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe technisch directeur. De naam van Jordi Cruijff gaat veelvuldig rond. Wilfred Genee vraagt bij Vandaag Inside aan Chris Woerts of hij meer info heeft over een nieuwe technisch directeur.
"Ik denk dat het Jordi Cruijff gaat worden, die staat op poleposition", reageert Woerts stellig aan tafel bij Vandaag Inside. "Er moeten nog wel wat plooien gladgestreken worden, maar hij is wel kandidaat nummer één."
Johan Derksen is pessimistisch: "Dat is op basis van z'n achternaam. Jordi is een goede gozer, hoor, echt. En hij heeft al wat dingetjes gedaan in z'n carrière op dat gebied, maar je hebt geen enkele garantie dat hij binnen die Ajax-cultuur past."
