Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Woerts kraakt huilverhaal over Eredivisie-rechten: "Dat is gelul"

Vandaag Inside
Chris Woerts heeft gehakt gemaakt van het 'huilverhaal' van NOS Sport-hoofdredacteur Xander van der Wulp over de Eredivisie-rechten. Door de bezuinigingen van de NPO is het volgens Van der Wulp geen zekerheid dat de samenvattingen van de Eredivisie na 2027 nog bij de NOS te zien zullen zijn. 

Volgens Woerts klopt er weinig van het verhaal van Van der Wulp. "Een huilverhaal. De hele NPO is in paniek. 'Ons budget van Studio Sport, het heilige Studio Sport, is maar 45 miljoen'. Dat is gelul. Dat is echt niet waar", stelt Woerts in Vandaag Inside. "Ze betalen altijd drie keer de marktwaarde voor de rechten van het WK en EK. Dat geld komt uit aparte investeringspotjes. Ze geven gewoon gratis geld aan Studio Sport."

Volgens de sportmarketeer geeft NOS Sport onnodig te veel geld uit. "Alle verslaggevers zijn in vaste dienst en die doen dan twee wedstrijden in een weekeinde. Twee samenvattingen van zes minuten. Ze werken twaalf minuten in een weekeinde en zijn daarvoor in vaste dienst", vervolgt Woerts. "Er werken zo'n honderd mensen bij Studio Sport. Als je naar vijftig afschaalt is er niks aan de hand."

Henk Spaan

Spaan kijkt naar Ajax: één zwaluw mag nog geen zomer betekenen"

FC Groningen juicht

FC Groningen kan toch over sterkhouder beschikken tegen Ajax

Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
