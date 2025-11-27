Woerts kraakt huilverhaal over Eredivisie-rechten: "Dat is gelul"

Chris Woerts heeft gehakt gemaakt van het 'huilverhaal' van NOS Sport-hoofdredacteur Xander van der Wulp over de Eredivisie-rechten. Door de bezuinigingen van de NPO is het volgens Van der Wulp geen zekerheid dat de samenvattingen van de Eredivisie na 2027 nog bij de NOS te zien zullen zijn.

Volgens Woerts klopt er weinig van het verhaal van Van der Wulp. "Een huilverhaal. De hele NPO is in paniek. 'Ons budget van Studio Sport, het heilige Studio Sport, is maar 45 miljoen'. Dat is gelul. Dat is echt niet waar", stelt Woerts in Vandaag Inside. "Ze betalen altijd drie keer de marktwaarde voor de rechten van het WK en EK. Dat geld komt uit aparte investeringspotjes. Ze geven gewoon gratis geld aan Studio Sport."

Volgens de sportmarketeer geeft NOS Sport onnodig te veel geld uit. "Alle verslaggevers zijn in vaste dienst en die doen dan twee wedstrijden in een weekeinde. Twee samenvattingen van zes minuten. Ze werken twaalf minuten in een weekeinde en zijn daarvoor in vaste dienst", vervolgt Woerts. "Er werken zo'n honderd mensen bij Studio Sport. Als je naar vijftig afschaalt is er niks aan de hand."