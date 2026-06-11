Woerts kritisch: "Om Feyenoord een duwtje in het ravijn te geven"
In de nieuwste aflevering van de podcast geeft Chris Woerts zijn visie op de aanstaande wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan, de voorbereiding op Curaçao en de recente uitspraken van Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart over het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord.
Woerts kijkt de eerste wedstrijd van Oranje op Curaçao en laat weinig ruimte voor optimisme. "Ik ga kijken in Willemstad en heerlijk genieten van de eerste nederlaag van Oranje tegen Japan. Nederland is niet in de stemming", begint hij bij Vandaag Inside. "Ik heb nog nooit een bondscoach gezien die zo weinig overtuigd is van zijn eigen presteren. Het wordt een heel zwaar WK en wij mogen Japan nooit onderschatten."
"Als Ueda er zondag twee inschiet is hij rijp voor de Premier League. Koeman heeft de verkeerde selectie samengesteld en allemaal mensen samengesteld die in zijn denkpatroon passen. Hij heeft geen ettertjes gekozen en niet voor de jeugd die zich willen bewijzen", stelt Woerts.
Ook gaat Woerts in op de kritiek van Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder, die het niet eens waren met het ontslag van Van Persie bij Feyenoord. Woerts reageert daar fel op: "Die Rafael en Wesley praten een partij onzin. 'Het is een grote speler en zo ga je niet met hem om', zeggen ze. Maar inmiddels is wel bekend dat Van Persie niet goed lag in de groep."
Woerts: "Hij communiceerde alleen met de basisspelers en de rest negeerde hij. Alle adviezen van zijn assistenten negeerde hij. Het was een 'loan wolf' en deed precies waar hij zin in had. Echte fouten die hij ook maakte bij SC Heerenveen. Van fouten leer je normaal en ga je beter van worden, maar hij heeft echt fout op fout gestapeld."
Weet Woerts dat zeker? "Dat zeggen bronnen tegen mij en ik heb goede bronnen in Rotterdam. Rafael en Wesley praten vanuit onderbuikgevoel, zonder enige fouten. Het (Van Persie, red.) is een vriendje van ze en een Ajacied is nooit te beroerd om Feyenoord een duwtje in het ravijn te geven", besluit hij.
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