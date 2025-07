Woerts lacht Ajax uit: "Dat zeggen ze in Amsterdam heel snel"

Ajax is hard op weg om zich te versterken met Oscar Gloukh. Volgens De Telegraaf is er tussen de Amsterdammers en de aanvallende middenvelder een akkoord "op hoofdlijnen" bereikt. Dat betekent dat de speler zelf al groen licht heeft gegeven voor een overstap naar Amsterdam. Ajax moet echter nog wel tot overeenstemming komen met zijn club Red Bull Salzburg.

Bij het programma De Oranjezomer werd woensdagavond uitgebreid gesproken over de mogelijke transfer. Chris Woerts bevestigde dat de deal nog niet volledig rond is: "Het is nog niet rond hoor, Ajax is nog met Red Bull Salzburg bezig. Het is wel een hele goede speler, een hele goede middenvelder."

Ook Frits Barend liet zich enthousiast uit over Gloukh. "Hij komt oorspronkelijk van Maccabi Tel Aviv, en mijn neef in Israël die Ajax-fan is, die is helemaal over zijn toeren van enthousiasme. ‘Als die speler naar Ajax komt dan wordt het geweldig’, zei hij. Dan maken ze een grote kans om kampioen te worden."

Toch temperde Woerts het Amsterdamse enthousiasme enigszins: "Dat zeggen ze in Amsterdam heel snel. Als er een speler een bal van A naar B kan spelen dan is het een heel groot talent."

De 20-jarige Gloukh geldt als een van de grootste talenten uit Israël en brak op jonge leeftijd door bij Maccabi Tel Aviv. Zijn transfer naar Salzburg volgde al snel en inmiddels heeft hij ook Europees zijn visitekaartje afgegeven. Ajax lijkt nu vastberaden om hem naar de Eredivisie te halen.