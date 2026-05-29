Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Woerts onthult: "Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax"

Niek
Chris Woerts
Chris Woerts Foto: © Screenshot Sportnieuws.nl

Ajax is achter de schermen druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Michel lijkt op 'pole position' te liggen voor de vacature bij de club uit Amsterdam en donderdagavond kwam de Spaanse oefenmeester ook ter sprake bij Vandaag Inside. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax", sprak sportmarketeer Chris Woerts. Johan Derksen toonde zich vervolgens kritisch over de keuze van Ajax. "In Duitsland (bij Bayer Leverkusen, red.) hebben ze hem niet genomen omdat hij de Engelse taal niet beheerst. Het wordt Spaanstalig daar in Amsterdam. Dit sta je als club toch niet toe? Eerst hebben ze die rare Duitser (Sven Mislintat, red.) gehad, nu een Spaanse enclave" constateert hij. 

Woerts haakte vervolgens weer in. "Ajax wordt Manchester City II, daar gaan ze allemaal Spaans spreken. Ajax wordt gewoon een Spaanse enclave", voorspelt hij. Toch is Woerts wel gecharmeerd van Michel, ondanks de degradatie van Girona in La Liga. "Met slecht materiaal, ga je ook slecht presteren. Die Míchel is een goede trainer, die werd derde in Spanje. Goede spelers weg, dan is de basis weg, en dan kan je een heel goede trainer zijn…"

Als het aan René van der Gijp ligt gaat technisch directeur Jordi Cruijff overigens in zee met Dick Schreuder. "Neem lekker die trainer van NEC, doe niet zo moeilijk", adviseert hij. "Nu krijg je weer zo'n gek ernaast die het moet gaan vertalen, wat moet je er allemaal mee? Waar gaat het allemaal over, kom op man. Dat gelul van die Jordi Cruijff… Met: 'Ik heb mijn vader beloofd dat overal waar ik ga werken ze 4-3-3 spelen'. Ze spelen nergens meer 4-3-3! Bij Bayern München spelen ze met drie man voorin en met twee, drie of vier man achterin. Pep Guardiola speelt bij City ook weleens met twee man achterin", aldus Van der Gijp. 

Gerelateerd:
Dick Advocaat en Cor Pot tijdens de training van Curaçao

Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"

0
Johan Derksen

Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Ajax bestuur & beleid
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"

Woerts onthult: "Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax"

Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"

'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'

Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"

Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."

Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"

Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws