Woerts onthult: "Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax"

Ajax is achter de schermen druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Michel lijkt op 'pole position' te liggen voor de vacature bij de club uit Amsterdam en donderdagavond kwam de Spaanse oefenmeester ook ter sprake bij Vandaag Inside.

"Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax", sprak sportmarketeer Chris Woerts. Johan Derksen toonde zich vervolgens kritisch over de keuze van Ajax. "In Duitsland (bij Bayer Leverkusen, red.) hebben ze hem niet genomen omdat hij de Engelse taal niet beheerst. Het wordt Spaanstalig daar in Amsterdam. Dit sta je als club toch niet toe? Eerst hebben ze die rare Duitser (Sven Mislintat, red.) gehad, nu een Spaanse enclave" constateert hij.

Woerts haakte vervolgens weer in. "Ajax wordt Manchester City II, daar gaan ze allemaal Spaans spreken. Ajax wordt gewoon een Spaanse enclave", voorspelt hij. Toch is Woerts wel gecharmeerd van Michel, ondanks de degradatie van Girona in La Liga. "Met slecht materiaal, ga je ook slecht presteren. Die Míchel is een goede trainer, die werd derde in Spanje. Goede spelers weg, dan is de basis weg, en dan kan je een heel goede trainer zijn…"