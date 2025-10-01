Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

Chris Woerts is kritisch op Carolien Gehrels. Gehrels stapte onlangs na zeven maanden al op als voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax.

Het is een behoorlijke puinhoop in de top bij Ajax, zo oordeelt Woerts. "Alle commissarissen lopen weg, dat is ongelooflijk", begint hij in Vandaag Inside. "Ze nemen het Michael (van Praag red.) heel kwalijk dat hij Carolien Gehrels en Hermine Voûte heeft aangesteld. Die Voûte is een juriste en teammanager van de Heren 1 van de hockey van Amsterdam. Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar geprevel over hockey. Ze maakte zich onmogelijk. Na een paar maanden zeiden ze allemaal: weg met die Voûte."

Volgens Woerts zorgde ook Gehrels voor irritatie vanwege haar solistische handelen. "Gehrels dacht: nu ga ik ingrijpen en heeft Voûte weggestuurd, maar zonder ook maar iemand bij de club te informeren", aldus de sportmarketeer. Eerder deze maand stapte ook Danny Blind uit de rvc.