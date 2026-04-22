Woerts onthult: "Rafael van der Vaart pakt daar serieus geld"
Ziggo Sport heeft tot medio 2031 de exclusieve uitzendrechten voor alle UEFA-clubcompetities, namelijk de Champions League, Europa League en Conference League. De betaalzender bood meer dan partijen als NPO, RTL en Talpa, die hoopten dat het voetbal terug zou keren op het open net.
"We hebben dat uitgerekend en wij kunnen op een Europa League- en Conference League-avond ongeveer vier miljoen terugverdienen over een heel seizoen", legt sportmarketeer Chris Woerts namens Talpa uit bij Vandaag Inside. "Dan komen er nog productiekosten en noem maar op. En Ziggo bood in de vorige ronde al rond de elf miljoen euro voor dat pakket. Dat is een delta van zeven."
"Daar kunnen wij nooit tegenop", vervolgt Woerts. "Zij doen het gewoon vanuit marketinggeld. Ze doen nu weer een prijsverhoging van 3,5 procent en dan hebben ze die rechten eigenlijk gratis."
De Europese competities gaan wel veranderen, doordat Nederland na komend seizoen een plek kwijtraakt. "We gaan nu naar één club minder in de Champions League en dat gaan ze echt merken. Hoe slechter wij in Europa gaan presteren, hoe moeilijker het wordt om je geld terug te verdienen. De kijkcijfers zijn oké, maar niet meer zo sky high als vroeger. Maar voor de live-wedstrijden zijn ze nog wel goed. In de Champions League is dat 800.000 of 900.000, dat is oké. Maar niet meer boven de miljoen", aldus Woerts.
Ziggo maakt ook voetbalprogramma's als Rondo. "Hoeveel mensen kijken er naar Rondo?", vraagt Woerts zich af, waarna Valentijn Driessen zo'n 40.000 oppert. "Dan kan je ze beter een cd'tje sturen, dat is goedkoper", reageert Woerts, die weet dat tafelgasten als Marco van Basten, Ruud Gullit en Rafael van der Vaart ook nog het nodige kosten. "Die pakken serieus geld. Ik denk dat Gullit de duurste is, maar die haalt natuurlijk ook elke week geld op in het Midden-Oosten. Die pakt daar echt serieus geld."
