Woerts onthult: "Rafael van der Vaart pakt daar serieus geld"

Ziggo Sport heeft tot medio 2031 de exclusieve uitzendrechten voor alle UEFA-clubcompetities, namelijk de Champions League, Europa League en Conference League. De betaalzender bood meer dan partijen als NPO, RTL en Talpa, die hoopten dat het voetbal terug zou keren op het open net.

"We hebben dat uitgerekend en wij kunnen op een Europa League- en Conference League-avond ongeveer vier miljoen terugverdienen over een heel seizoen", legt sportmarketeer Chris Woerts namens Talpa uit bij Vandaag Inside. "Dan komen er nog productiekosten en noem maar op. En Ziggo bood in de vorige ronde al rond de elf miljoen euro voor dat pakket. Dat is een delta van zeven." "Daar kunnen wij nooit tegenop", vervolgt Woerts. "Zij doen het gewoon vanuit marketinggeld. Ze doen nu weer een prijsverhoging van 3,5 procent en dan hebben ze die rechten eigenlijk gratis."