Woerts ontkracht Ajax-gerucht: "Allemaal geroddel, niets van waar"

Het gerucht dat Red Bull de nieuwe hoofdsponsor van Ajax wordt, kan volgens Chris Woerts de prullenbak in. De sportmarketeer noemt het verhaal een fabeltje en stelt dat er momenteel niets klopt van de verschillende namen die rondgaan.

Ajax moet op zoek naar een nieuwe shirtsponsor, aangezien de samenwerking met Ziggo na het seizoen 2026/2027 ten einde komt. Sindsdien worden verschillende merken genoemd als mogelijke opvolger, maar volgens Woerts is daar weinig van waar. "Nee, dat is een fabeltje weer", antwoordt Woerts bij Vandaag Inside op de vraag of Red Bull de nieuwe sponsor van Ajax wordt.

De sportmarketeer heeft de afgelopen tijd meerdere namen voorbij horen komen, maar gelooft niet dat een van die merken daadwerkelijk op het shirt van Ajax zal verschijnen. "Amazon, Red Bull, het is allemaal bullshit. Daar is helemaal niets van waar, het is allemaal geroddel. Je weet het jongens: geroddel maken wij genadeloos af."