Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Woerts over Ajax: "Er komt een nieuwe commissaris voetbalzaken"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Chris Woerts
Chris Woerts Foto: © Bankzitten op Zuid

Volgens Chris Woerts is het een fabeltje dat Alex Kroes ondersteuning krijgt in zijn functie bij Ajax. Arno Vermeulen beweerde zondagavond bij Studio Voetbal nog dat de algemeen directeur hulp zou krijgen van iemand die op de achtergrond zou meekijken.

Vermeulen stelde dat de clubleiding niet volledig overtuigd is van alle kwaliteiten van Kroes. "Hij heeft veel spelers weggebracht, dat heeft hij goed gedaan", zei de chef voetbal van de NOS. "Hij is een zakenman. Maar ze denken intern niet dat hij de kwaliteiten heeft om een elftal op te bouwen."

Volgens Vermeulen zou er daarom iemand van buitenaf worden aangesteld om Kroes te ondersteunen. "Er gaat de komende tijd iemand van buitenaf meekijken over de schouder van Kroes bij het beleid ten aanzien van bijvoorbeeld transfers. Ik kan je geen naam vertellen, maar het is iemand van buiten de club."

Woerts ontkent dat echter met klem. "Het bericht dat Alex Kroes iemand naast zich krijgt als adviseur is een fabeltje, een verzinsel", schrijft de sportmarketeer op X. "Niemand bij Ajax begrijpt waar het bericht of de informatie vandaan komt. Het is een storm in een glas water."

Wel verwacht Woerts dat er op organisatorisch vlak iets gaat veranderen. "Er komt een nieuwe commissaris voetbalzaken als opvolger van de vertrekkende Danny Blind", aldus Woerts, zonder een naam te noemen.

Het laatste Ajax Nieuws
