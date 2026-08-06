Woerts over nieuwe bondscoach: "Het is of Michael Reiziger óf hem"

Chris Woerts denkt dat Louis van Gaal maar wat graag voor een vierde keer bondscoach van het Nederlands elftal wil worden. De sportmarketeer reageerde in De Oranjezomer op de zoektocht van de KNVB naar een opvolger van Ronald Koeman.

Op de vraag of Dick Advocaat al benaderd is, kwam Woerts met een knipoog bij Van Gaal uit. "Dickie niet, maar ik denk dat Louis naast zijn telefoon zit hoor. Hij wil heel graag. Die vraagt aan Truus: hebben ze al gebeld?"

Volgens Woerts gaat de keuze uiteindelijk tussen Michael Reiziger en Van Gaal, maar ziet hij een duidelijke voorkeur onder de Nederlandse voetballiefhebbers. "Het is of Michael Reiziger óf Louis van Gaal. Als je het aan tien Nederlanders vraagt, zeggen er negen dat Louis het moet worden."

Van Gaal wordt de laatste weken opnieuw genoemd als mogelijke bondscoach, nadat Arne Slot had besloten de functie niet te accepteren.