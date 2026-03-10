Woerts over salaris Jordi Cruijff: "Kan zijn salaris verdubbelen"

Woerts bespreekt In de Wandelgangen van Vandaag Inside de salarissen. "Je wordt wel goed betaald", weet hij. "Als je kijkt naar AZ: de directie verdient daar drie miljoen. Met z'n tweetjes. Dat is algemeen bekend."

Dat is meer dan de nieuwe technisch directeur van Ajax. "Jordi Cruijff zit op een basis van acht ton. Dan heeft hij nog een bonusstructuur, kan hij zijn salaris verdubbelen", aldus Woerts. "En hij zei vanmiddag (maandag red.) bij de aandeelhoudersvergadering: 'Ja jongens, het is veel geld, maar ik had in het buitenland het drie- viervoudige kunnen verdienen. Dit is het laagste salaris wat ik ooit heb verdiend'."