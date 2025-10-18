Woerts over uitzendrechten Europees voetbal: "Gaan ze niet meer doen"

De UEFA wil vanaf het seizoen 2027/2028 af van het huidige model waarbij één partij alle Europese clubtoernooien exclusief mag uitzenden. Dat vertelde sportmarketeer Chris Woerts bij Vandaag Inside.

Daarmee lijkt het tijdperk waarin Ziggo Sport de enige uitzender is van de Champions League, Europa League en Conference League, zijn laatste fase in te gaan. "Alle rechten zitten nu exclusief bij Ziggo. Dat gaan ze niet meer doen bij de UEFA", legt Woerts uit. "Daar zeggen ze dat één zender met alle rechten niet goed is voor de kijkdichtheid en de uitstraling."

Ziggo bezit de Europese rechten nog tot en met het seizoen 2026/2027, maar daarna komt er volgens Woerts een nieuwe aanbesteding. "Volgend jaar blijft de Champions League nog één jaar bij Ziggo. Voor het jaar daarop komt er een procedure. Netflix gaat bieden op één wedstrijd per speelronde, wereldwijd. Dat gaat om een miljardendeal. Ze halen nu vier miljard op per jaar, en ze moeten richting vijf à vijf-en-een-half miljard. Ze gaan die pakketten wisselen."

Ook voor het open net lijkt er goed nieuws te komen. "Er komt een samenvattingspakket voor het open net, zodat iedere Nederlander gewoon naar de samenvattingen kan kijken. En als het meezit, dat hebben de zenders gevraagd, één wedstrijd per speelronde op het open net. Of bij Talpa, of bij RTL, of bij de NOS."

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp, eveneens te gast, benadrukt dat de kijkdichtheid van Europees voetbal flink is gedaald sinds Ziggo de exclusieve rechten heeft. "Europees voetbal haalt nooit meer een miljoen kijkers. Bij zowel RTL als Talpa was dat wél het geval. Dus ik denk dat de kijker hier wel heel erg de winnaar van gaat zijn", stelt ze.

Volgens Woerts zullen ook de sponsoren blij zijn met de nieuwe aanpak. "Zij hebben geklaagd dat ze veel minder kijkdichtheid hebben, en veel minder eyeballs genereren. Heineken betaalt meer dan honderd miljoen euro per jaar om die rechten te krijgen, veel meer dan wij, dus zij willen gewoon zichtbaarheid."