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Woerts voorspelt seizoen Ajax: "Het kan zo helemaal instorten"

Sara
bron: FCUpdate.nl
Chris Woerts
Chris Woerts Foto: © Pro Shots

Chris Woerts denkt dat Ajax dit seizoen boven PSV en Feyenoord gaat eindigen. Hij was onder de indruk van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst tegen PEC Zwolle, maar denkt toch dat Ajax over een betere selectie bezit.

"Mijn voorspelling dit seizoen is één Ajax, twee PSV, drie Feyenoord", begint hij in gesprek met FCUpdate.nl. Feyenoord won afgelopen weekend met 0-7 van PEC Zwolle. Was Feyenoord zo goed of was PEC zo slecht? "PEC was heel slecht en daar heeft Feyenoord optimaal van geprofiteerd", antwoordt Woerts. 

"Maar je moet wel de drive hebben om te laten zien dat je tegenstander slecht is", vervolgt hij. "Je kunt ook zeggen van: we laten het er een beetje bij zitten en stoppen met 1-0. Maar vanaf de eerste minuut waren ze zo gedreven om die oorwassing van Barcelona uit te wissen. Het was oogstrelend om te zien."

Toch denkt hij dat Feyenoord uiteindelijk op de derde plek eindigt. "Het zal een close-call worden. Ze kunnen ook eerste worden. Het ligt er maar net aan hoe je de Champions League gaat ervaren en wat voor druk er op de ploeg komt te liggen", aldus Woerts.

"Ik denk dat Feyenoord een hele goede ploeg heeft, maar ik denk dat Ajax zó goed heeft ingekocht met die ervaren spelers. Het kan helemaal instorten na een aantal wedstrijden, maar ik denk wel dat zij heel goed gaan presteren", luidt zijn voorspelling.

Of Feyenoord tevreden moet zijn met een derde plek? "Als je twee plekken voor de Champions League zou hebben, dan zou de derde plek een verlies zijn. Maar als je derde wordt met één Champions League plek, dan maakt het niet zoveel uit. Dan ga je de Europa League in en dat is ook prima", besluit hij.

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