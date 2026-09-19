Woerts voorspelt seizoen Ajax: "Het kan zo helemaal instorten"

Chris Woerts denkt dat Ajax dit seizoen boven PSV en Feyenoord gaat eindigen. Hij was onder de indruk van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst tegen PEC Zwolle, maar denkt toch dat Ajax over een betere selectie bezit.

"Mijn voorspelling dit seizoen is één Ajax, twee PSV, drie Feyenoord", begint hij in gesprek met FCUpdate.nl. Feyenoord won afgelopen weekend met 0-7 van PEC Zwolle. Was Feyenoord zo goed of was PEC zo slecht? "PEC was heel slecht en daar heeft Feyenoord optimaal van geprofiteerd", antwoordt Woerts.

"Maar je moet wel de drive hebben om te laten zien dat je tegenstander slecht is", vervolgt hij. "Je kunt ook zeggen van: we laten het er een beetje bij zitten en stoppen met 1-0. Maar vanaf de eerste minuut waren ze zo gedreven om die oorwassing van Barcelona uit te wissen. Het was oogstrelend om te zien."