Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Woerts waarschuwt Ajax ondanks transferzomer: "Het is wel een gok"

Gijs Kila
bron: FCUpdate.nl
Chris Woerts
Chris Woerts Foto: © Pro Shots

Chris Woerts is enthousiast over de transferzomer van Ajax. De sportmarketeer ziet dat technisch directeur Jordi Cruijff bewust voor een andere koers heeft gekozen en voornamelijk ervaren spelers naar Amsterdam heeft gehaald.

Volgens Woerts heeft Ajax zich daarmee nadrukkelijk geroerd. "Ajax heeft wel de grootste slag geslagen, denk ik. Ze hebben met name gefocust op wat oudere spelers, op spelers die er al toe doen in de voetballerij. Julian Brandt is daar natuurlijk het mooiste voorbeeld van. Ik denk dat zij maar één doel hebben dit jaar: kampioen worden. En daar is al het geld heen gegaan", vertelt hij in gesprek met FCUpdate.

Brandt kwam transfervrij naar Ajax en was niet de enige ervaren versterking. Ook onder anderen Marc-André ter Stegen, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo werden aan de selectie toegevoegd. Woensdag werd bovendien de transfervrije Yves Bissouma vastgelegd.

Over de komst van Bissouma maakt Woerts zich ondanks incidenten uit diens verleden weinig zorgen. "Die heeft een krasje met incidenten uit het verleden, maar normaal zijn dat allemaal dingen die contractueel geregeld zijn. En als hij over de schreef gaat, stuur je hem gelijk weer weg. Dus ik denk dat het wel meevalt."

Woerts ziet achter de vele transfers een duidelijke strategie van Cruijff. "Jordi Cruijff heeft met name gedacht: nooit meer vierde worden, of vijfde worden, of zesde worden, of zevende. Of niet bij de top drie eindigen. Daar is heel zijn beleid op toegespitst. Het is ervaring halen, geen talenten halen, maar gewoon ervaring en hopen dat deze strategie succesvol is. Het is wel een gok, want je moet afwachten hoe het uitpakt."

Tegenover de aankopen stonden ook enkele lucratieve uitgaande transfers. Mika Godts vertrok voor een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain, terwijl Newcastle United maximaal ongeveer 27 miljoen euro betaalt voor Sean Steur.

Marcos Leonardo heeft zijn hoge transfersom voorlopig nog niet kunnen rechtvaardigen, maar Woerts vindt het te vroeg om conclusies te trekken. "Gun hem wat tijd, wij willen gelijk morgen succes. Dat gaat niet gebeuren, geef hem tijd om te rijpen. Brazilianen hebben vaak minstens een jaar nodig, dat zag je ook met Igor Paixão bij Feyenoord."

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Dolberg geniet van Ajacied: "Fijn om met hem samen te spelen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel reageert: "Je moet er geen andere dingen bijhalen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Chris Woerts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dolberg geniet van Ajacied: "Fijn om met hem samen te spelen"

Mark van Bommel reageert: "Je moet er geen andere dingen bijhalen"

Woerts waarschuwt Ajax ondanks transferzomer: "Het is wel een gok"

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

Reiziger heeft plaats voor één Ajacied in selectie Jong Oranje

Eredivisie drie weken plat: dit is de reden voor nieuwe herfststop

'Zeer slecht nieuws voor Ajax, rampweek op Europees gebied'

Xavi presenteert eerste Oranje-selectie: Ajax-spelers ontbreken
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws