Woerts waarschuwt Ajax ondanks transferzomer: "Het is wel een gok"

Chris Woerts is enthousiast over de transferzomer van Ajax. De sportmarketeer ziet dat technisch directeur Jordi Cruijff bewust voor een andere koers heeft gekozen en voornamelijk ervaren spelers naar Amsterdam heeft gehaald.

Volgens Woerts heeft Ajax zich daarmee nadrukkelijk geroerd. "Ajax heeft wel de grootste slag geslagen, denk ik. Ze hebben met name gefocust op wat oudere spelers, op spelers die er al toe doen in de voetballerij. Julian Brandt is daar natuurlijk het mooiste voorbeeld van. Ik denk dat zij maar één doel hebben dit jaar: kampioen worden. En daar is al het geld heen gegaan", vertelt hij in gesprek met FCUpdate.

Brandt kwam transfervrij naar Ajax en was niet de enige ervaren versterking. Ook onder anderen Marc-André ter Stegen, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo werden aan de selectie toegevoegd. Woensdag werd bovendien de transfervrije Yves Bissouma vastgelegd.

Over de komst van Bissouma maakt Woerts zich ondanks incidenten uit diens verleden weinig zorgen. "Die heeft een krasje met incidenten uit het verleden, maar normaal zijn dat allemaal dingen die contractueel geregeld zijn. En als hij over de schreef gaat, stuur je hem gelijk weer weg. Dus ik denk dat het wel meevalt."