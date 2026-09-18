Woerts waarschuwt Ajax ondanks transferzomer: "Het is wel een gok"
Chris Woerts is enthousiast over de transferzomer van Ajax. De sportmarketeer ziet dat technisch directeur Jordi Cruijff bewust voor een andere koers heeft gekozen en voornamelijk ervaren spelers naar Amsterdam heeft gehaald.
Volgens Woerts heeft Ajax zich daarmee nadrukkelijk geroerd. "Ajax heeft wel de grootste slag geslagen, denk ik. Ze hebben met name gefocust op wat oudere spelers, op spelers die er al toe doen in de voetballerij. Julian Brandt is daar natuurlijk het mooiste voorbeeld van. Ik denk dat zij maar één doel hebben dit jaar: kampioen worden. En daar is al het geld heen gegaan", vertelt hij in gesprek met FCUpdate.
Brandt kwam transfervrij naar Ajax en was niet de enige ervaren versterking. Ook onder anderen Marc-André ter Stegen, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo werden aan de selectie toegevoegd. Woensdag werd bovendien de transfervrije Yves Bissouma vastgelegd.
Over de komst van Bissouma maakt Woerts zich ondanks incidenten uit diens verleden weinig zorgen. "Die heeft een krasje met incidenten uit het verleden, maar normaal zijn dat allemaal dingen die contractueel geregeld zijn. En als hij over de schreef gaat, stuur je hem gelijk weer weg. Dus ik denk dat het wel meevalt."
Woerts ziet achter de vele transfers een duidelijke strategie van Cruijff. "Jordi Cruijff heeft met name gedacht: nooit meer vierde worden, of vijfde worden, of zesde worden, of zevende. Of niet bij de top drie eindigen. Daar is heel zijn beleid op toegespitst. Het is ervaring halen, geen talenten halen, maar gewoon ervaring en hopen dat deze strategie succesvol is. Het is wel een gok, want je moet afwachten hoe het uitpakt."
Tegenover de aankopen stonden ook enkele lucratieve uitgaande transfers. Mika Godts vertrok voor een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain, terwijl Newcastle United maximaal ongeveer 27 miljoen euro betaalt voor Sean Steur.
Marcos Leonardo heeft zijn hoge transfersom voorlopig nog niet kunnen rechtvaardigen, maar Woerts vindt het te vroeg om conclusies te trekken. "Gun hem wat tijd, wij willen gelijk morgen succes. Dat gaat niet gebeuren, geef hem tijd om te rijpen. Brazilianen hebben vaak minstens een jaar nodig, dat zag je ook met Igor Paixão bij Feyenoord."
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