Woerts wijst twee Ajax-spelers aan: "Bakten er helemaal niets van"

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de KNVB Beker met 6-0 (!) op bezoek bij AZ en Chris Woerts zag twee zwakke schakels bij de club uit Amsterdam. In een uitzending van De Oranjewinter liet hij zich kritisch uit over Josip Sutalo en Owen Wijndal.

“Het was een groot drama. Ze bakten er helemaal niets van, vanaf de eerste minuut niet. AZ was scherper, feller", constateert hij. "Het middenveld werd helemaal overklast. En Sutalo loopt te dekken alsof hij een pupil is", vervolgt Woerts over de centrumverdediger uit Kroatië.

Ook Wijndal moest het ontgelden. “Hij geeft een heel referaat over zijn toekomst, maar hij kan de bal niet van A naar B spelen, dus hij moet met zijn eigen spel bezig zijn. Hij is de weg kwijtgeraakt en heeft niets meer gepresteerd. Het is een illusie dat hij denkt dat hij bij Ajax kan blijven. Dat gaat nooit gebeuren.”