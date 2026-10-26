'Woerts wil Eredivisie op de kop gooien': "Een dalende trend"
Chris Woerts wil de Eredivisie ingrijpend veranderen. De bekende sportmarketeer pleit voor een nieuwe competitieopzet naar het voorbeeld van de Europese toernooien. Volgens hem is het Nederlandse voetbal in verval en moet de weerstand voor de clubs omhoog om het niveau te verbeteren.
Woerts vindt dat de Eredivisie te voorspelbaar is geworden en dat er meer topwedstrijden nodig zijn. "Europees zijn we bezig aan een dalende trend", waarschuwt de voormalig commercieel directeur van Feyenoord in een bericht op LinkedIn. "Laat je geen zand in de ogen strooien door een mooie Europese week. Als je kijkt naar de tendens dan dalen we eerder plekken op de ranglijst dan dat we stijgen."
De sportmarketeer maakt zich zorgen over de gevolgen van een verdere daling op de UEFA-coëfficiëntenlijst. "Als we verder blijven dalen en bijvoorbeeld op de elfde plek belanden op de UEFA-coëfficiëntenlijst, dan verliezen we directe plaatsing voor Europese competities en moeten we altijd voorrondes afwerken. Funest voor de financiële positie van de (top)clubs en ook veel schade voor het imago en de positie van het Nederlandse voetbal in het algemeen."
Om dat scenario te voorkomen, wil Woerts de huidige opzet van de Eredivisie op de schop nemen. Hij ziet daarbij een voorbeeld in de vernieuwde Europese competities, waarin clubs vaker tegen aansprekende tegenstanders spelen. Woerts: Eerst 12 thuis-, en 12 uitwedstrijden (dan speel je niet automatisch meer tegen alle 3 de topclubs thuis), maar het wordt leuker en spannender in de eindfase: de nummers 1 tot en met 6 spelen daarna een dubbele competitie voor het kampioenschap. Dit verdient uitwerking en consultatie, maar je kunt nooit te vroeg beginnen met nadenken."
"De nieuwe opzet van de Europese competities mag dan door Louis van Gaal een commercieel gedrocht wordt genoemd (wat complete onzin is), maar door het publiek is het omarmd en ook de (top)clubs zijn er blij mee: geen saaie voorspelbare groepswedstrijden meer, meer topwedstrijden en beter voor televisie, dus ook meer inkomsten want de waarde van de competitie stijgt voor TV-zenders en sponsors", zo besluit hij.
Woerts stelt voor om de competitie in eerste instantie te laten bestaan uit twaalf thuis- en twaalf uitwedstrijden. Daardoor speelt niet iedere club automatisch thuis tegen alle drie de traditionele topclubs. Volgens hem kan dat de spanning in de competitie vergroten, vooral in de beslissende fase van het seizoen.
"Eerst 12 uit en 12 uitwedstrijden (ja dan speel je niet automatisch meer tegen alle 3 de topclubs thuis), maar het wordt leuker en spannender in de eindfase: de nummers 1 tot en met 6 spelen daarna een dubbele competitie voor het kampioenschap." De sportmarketeer erkent dat zijn voorstel nog verder uitgewerkt moet worden, maar vindt dat de discussie nu al gevoerd moet worden. "Maar je kunt nooit te vroeg beginnen met nadenken. Je moet durven veranderen om te kunnen groeien. Hopelijk zien de clubbestuurders dat ook…"
'Woerts wil Eredivisie op de kop gooien': "Een dalende trend"
Janssen ziet Tolu ontsporen tegen Sparta: "Helemaal gek gemaakt"
Ajax-talent Heitinga scoort twee keer rechtstreeks uit corner
De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"
Van Bergen vol ongeloof over Ajacied: "Ik schrok wel een beetje"
Toornstra baalt ondanks jubileum tegen Ajax: "Een minder moment"
'Politie vraagt Ajax om aangifte te doen': "Identiteitsfraude"
Sparta-speler in Elftal van de Week: "Het kan niet mooier zijn"
Daley Blind doet boekje open: "Kon amper opstaan uit een stoel"
Henk Spaan ziet drie uitblinkers: "Daarom staat Ajax nu tweede"
De Boer zat er mentaal doorheen: "Wilde op onbewoond eiland zitten"
'Ajax zet in op oude bekende en wil Noa Lang naar Amsterdam halen'
Míchel geeft toelichting over gecancelde wissel: "Té risicovol"
Kenneth Perez onder de indruk van Ajacied: "Buitencategorie"
Theo Janssen op de bres voor Ajacied: "Hij voegt wél dingen toe"
Van Hanegem: "Die zou ik meteen kopen als ik Jordi Cruijff was"
Gouka geniet van Ajacied: "Als hij wil, duwt hij hem onder het gras"
"We pakken uiteindelijk geen punt omdat Ajax een wereldkeeper heeft"
Míchel blij met Ajacied: "Een goede gozer en een goede speler"
Daley Blind ontkracht verhaal: "Dan worden die dingen gezocht"
Ouazane kreeg advies van Steven Berghuis: "Hij raadde het aan"
Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"
Kwakman haalt uit naar Ajax-speler: "Koning verkeerde keuzes"
Klaassen lovend over Ajax-speler na zege: "Geen koekebakker"
Ajax ontsnapt tegen Sparta dankzij een uitblinkende Ter Stegen
Ibrahimovic weigerde Ajax-voetbal te spelen: "Hij dacht: flikker op"
Tolu wil door Ajax gekocht worden: "Natuurlijk sta ik daarvoor open"
Opstelling bekend: Míchel hakt knoop door voor lastige posities
Kraay jr.: "Ondanks dat vind ik hem de beste linksbuiten van Ajax"
Ajax zoekt opvolger Ziggo. Kesbeke reageert: "Zou te gek zijn"