'Woerts wil Eredivisie op de kop gooien': "Een dalende trend"

Chris Woerts wil de Eredivisie ingrijpend veranderen. De bekende sportmarketeer pleit voor een nieuwe competitieopzet naar het voorbeeld van de Europese toernooien. Volgens hem is het Nederlandse voetbal in verval en moet de weerstand voor de clubs omhoog om het niveau te verbeteren.

Woerts vindt dat de Eredivisie te voorspelbaar is geworden en dat er meer topwedstrijden nodig zijn. "Europees zijn we bezig aan een dalende trend", waarschuwt de voormalig commercieel directeur van Feyenoord in een bericht op LinkedIn. "Laat je geen zand in de ogen strooien door een mooie Europese week. Als je kijkt naar de tendens dan dalen we eerder plekken op de ranglijst dan dat we stijgen." De sportmarketeer maakt zich zorgen over de gevolgen van een verdere daling op de UEFA-coëfficiëntenlijst. "Als we verder blijven dalen en bijvoorbeeld op de elfde plek belanden op de UEFA-coëfficiëntenlijst, dan verliezen we directe plaatsing voor Europese competities en moeten we altijd voorrondes afwerken. Funest voor de financiële positie van de (top)clubs en ook veel schade voor het imago en de positie van het Nederlandse voetbal in het algemeen."

Om dat scenario te voorkomen, wil Woerts de huidige opzet van de Eredivisie op de schop nemen. Hij ziet daarbij een voorbeeld in de vernieuwde Europese competities, waarin clubs vaker tegen aansprekende tegenstanders spelen. Woerts: Eerst 12 thuis-, en 12 uitwedstrijden (dan speel je niet automatisch meer tegen alle 3 de topclubs thuis), maar het wordt leuker en spannender in de eindfase: de nummers 1 tot en met 6 spelen daarna een dubbele competitie voor het kampioenschap. Dit verdient uitwerking en consultatie, maar je kunt nooit te vroeg beginnen met nadenken." "De nieuwe opzet van de Europese competities mag dan door Louis van Gaal een commercieel gedrocht wordt genoemd (wat complete onzin is), maar door het publiek is het omarmd en ook de (top)clubs zijn er blij mee: geen saaie voorspelbare groepswedstrijden meer, meer topwedstrijden en beter voor televisie, dus ook meer inkomsten want de waarde van de competitie stijgt voor TV-zenders en sponsors", zo besluit hij.