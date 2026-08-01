Wolves zorgt voor verbazing bij afscheid Arokodare: "Pure haat"

Rond Arokodare ontstond vorige week al commotie. Verschillende media meldden dat de 25-jarige aanvaller betrokken zou zijn geweest bij een incident tijdens een training, waarna de sessie zelfs zou zijn afgebroken. Trainer Cesar Peixoto zou Arokodare hebben gevraagd niet langer met de A-selectie mee te trainen. De spits zou dat hebben geweigerd, al ontkende hij die lezing later zelf.

Inmiddels is duidelijk dat de spits dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Ajax. Bij de officiële aankondiging van zijn vertrek blikte Wolverhampton terug op zijn periode bij de club. "De 25-jarige kwam afgelopen september over van Genk en speelde sindsdien 38 wedstrijden, waarin hij zes doelpunten maakte in het goudgele tenue. Drie van die treffers vielen in de Premier League, de meest recente in maart tegen Brentford", schrijft de club op de eigen website.