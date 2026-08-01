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Wolves zorgt voor verbazing bij afscheid Arokodare: "Pure haat"

Amber
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © BSR Agency

Wolverhampton Wanderers heeft op opvallende wijze afscheid genomen van Tolu Arokodare. De Nigeriaanse spits vertrekt op huurbasis naar Ajax, maar de manier waarop de Engelse club zijn vertrek aankondigde, zorgt voor veel ophef onder de eigen supporters.

Rond Arokodare ontstond vorige week al commotie. Verschillende media meldden dat de 25-jarige aanvaller betrokken zou zijn geweest bij een incident tijdens een training, waarna de sessie zelfs zou zijn afgebroken. Trainer Cesar Peixoto zou Arokodare hebben gevraagd niet langer met de A-selectie mee te trainen. De spits zou dat hebben geweigerd, al ontkende hij die lezing later zelf.

Inmiddels is duidelijk dat de spits dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Ajax. Bij de officiële aankondiging van zijn vertrek blikte Wolverhampton terug op zijn periode bij de club. "De 25-jarige kwam afgelopen september over van Genk en speelde sindsdien 38 wedstrijden, waarin hij zes doelpunten maakte in het goudgele tenue. Drie van die treffers vielen in de Premier League, de meest recente in maart tegen Brentford", schrijft de club op de eigen website.

Daar bleef het niet bij. Wolverhampton wees ook op de beperkte rol van Arokodare in de slotfase van het afgelopen seizoen en benoemde vervolgens zijn nieuwe club. "Hoewel hij op de laatste speeldag van vorig seizoen nog in actie kwam, stond de Nigeriaanse international slechts in één van de laatste tien wedstrijden van het seizoen in de basis. Nu sluit hij zich aan bij Ajax, dat afgelopen seizoen als vijfde eindigde in de Eredivisie en dit seizoen in de Conference League zal spelen, mits het de play-offs doorkomt."

De toon van het statement schoot veel supporters van Wolverhampton in het verkeerde keelgat. Op sociale media klinkt veel kritiek op de manier waarop de club afscheid neemt van de spits. Een bericht op X waarin staat: "Dit is geschreven vanuit pure haat", wordt massaal gedeeld en is inmiddels ruim 1,2 miljoen keer bekeken.

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