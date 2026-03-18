Wonderkind Dowman werd getipt bij Ajax: "Hij was toen al zo goed"

Wonderkind Max Dowman werd anderhalf jaar geleden bij Ajax getipt, zo onthult Ronald de Boer bij Ziggo Sport. Een zaakwaarnemer beval het toptalent aan bij de Amsterdammers. Uiteindelijk bleek hij niet haalbaar.

Afgelopen weekend werd de zestienjarige Dowman de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League. De Boer kende zijn talent al. "Het grappige is, anderhalf jaar geleden stuurde een zaakwaarnemer mij een filmpje over deze speler. ‘Ronald, dit moet je bekijken. Hij is zo'n geweldige speler en echt iets voor Ajax. Een echte Ajax-speler’”, vertelt De Boer bij Ziggo Sport.

Een scout van Ajax werd ingelicht. "Ze zeiden: ‘Daar zijn we al mee bezig, maar die is bijna onmogelijk om te halen’. Hij was toen al zo goed." De Boer zag zelf ook direct dat Dowman een 'fantastisch' talent was na de beelden gezien te hebben.