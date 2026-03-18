Het laatste Ajax Nieuws

Wonderkind Dowman werd getipt bij Ajax: "Hij was toen al zo goed"

Rik Engelbertink
bron: Ziggo Sport
Max Dowman maakt zijn eerste goal voor Arsenal
Max Dowman maakt zijn eerste goal voor Arsenal Foto: © BSR Agency

Wonderkind Max Dowman werd anderhalf jaar geleden bij Ajax getipt, zo onthult Ronald de Boer bij Ziggo Sport. Een zaakwaarnemer beval het toptalent aan bij de Amsterdammers. Uiteindelijk bleek hij niet haalbaar.

Afgelopen weekend werd de zestienjarige Dowman de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League. De Boer kende zijn talent al. "Het grappige is, anderhalf jaar geleden stuurde een zaakwaarnemer mij een filmpje over deze speler. ‘Ronald, dit moet je bekijken. Hij is zo'n geweldige speler en echt iets voor Ajax. Een echte Ajax-speler’”, vertelt De Boer bij Ziggo Sport.

Een scout van Ajax werd ingelicht. "Ze zeiden: ‘Daar zijn we al mee bezig, maar die is bijna onmogelijk om te halen’. Hij was toen al zo goed." De Boer zag zelf ook direct dat Dowman een 'fantastisch' talent was na de beelden gezien te hebben.

Gerelateerd:
Pharell Nash

Nash complimenteert omkeer Jong Ajax: "Zijn tot een keerpunt gekomen"

0
Paul Nuijten van Ajax

Nuijten kort over periode Ajax onder Fred Grim: "Dat is klaar"

0
Het laatste Ajax Nieuws
Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

0
René Wagelaar

Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

0
Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

0
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

0
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

0
Wout Weghorst

Guus Til naar WK met Oranje? "Als je Wout Weghorst meeneemt..."

0
