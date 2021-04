Geschreven door Jessica Westdijk 27 apr 2021 om 21:04

Er is weer nieuwe informatie over het derde shirt van Ajax voor 2021/2022 naar buiten gekomen. Dit seizoen heeft Ajax ook een derde shirt. Het zwart-gouden shirt is een ode aan de eerste Europese prijs van Ajax, die precies 50 jaar geleden werd gepakt.

Komend seizoen zou het derde shirt een ode worden aan Bob Marley. De kleuren rood, geel en groen komen terug. En op de achterkant van het shirt zouden 3 vogeltjes in combinatie met 3 kruizen te zien zijn, verwijzend naar Three little birds en natuurlijk de 3 kruizen van Amsterdam.

