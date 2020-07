Geschreven door Jessica Westdijk 31 jul 2020 om 09:07

Het is al een tijdje bekend dat Ajax voor het seizoen 2020/2021 een derde shirt zou introduceren. Edwin van der Sar bevestigde dat al enkele maanden geleden.

Inmiddels zijn het thuisshirt en het uitshirt voor het komende seizoen gelanceerd en nu duiken de eerste beelden op van hoe dat derde shirt er dan uit zou komen te zien. Op 2 juni 1971 won Ajax voor het eerst in de geschiedenis de Europa Cup I. Aan het einde van het seizoen 2020/2021 is dat historische moment dus 50 jaar geleden en daar lijkt het derde shirt een verwijzing naar te worden.

In de kraag staat de datum gedrukt en ook onder het logo wordt verwezen naar deze speciale gebeurtenis. Het is nog even afwachten of dit het echte shirt wordt en wanneer het gelanceerd wordt. Je kunt natuurlijk wel alvast het nieuwe thuisshirt of uitshirt van Ajax voor 2020/2021 kopen.