Geschreven door Jessica Westdijk 13 apr 2022 om 18:04

De afgelopen weken komt er steeds meer naar buiten over het Ajax uitshirt voor 2022-2023. Traditioneel speelt Ajax de laatste uitwedstrijd van het seizoen alvast in het nieuwe shirt. Dat zou in dit geval dus zijn in de laatste speelronde, op 16 mei tegen Vitesse.

Het doorgaans betrouwbare Footy Headlines geeft aan met 100% zekerheid te kunnen zeggen dat dit het uitshirt voor 2022/2023 wordt. Het zou een navy blauw shirt worden, met rode en gouden details. De logo’s van Adidas, Ziggo en Ajax zouden goud-geel worden, terwijl de Adidas-strepen en sterren boven het Ajax-logo rood worden.

Rechts onderaan het shirt zou een subtiele verwijzing naar de Amsterdamse vlag komen.

Ajax zou dit uitshirt komend seizoen gaan combineren met een broek die ook navy blauw is. De logo’s zijn daarop ook goud-geel en aan de zijkant van de broek zal een rode baan komen.

Dat de nieuwe shirts eraan komen, betekent ook dat je de oude shirts shopt met hoge kortingen! Profiteer nu