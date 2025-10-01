Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) op bezoek bij Olympique Marseille en Valentijn Driessen toont zich uiterst kritisch over de club uit Amsterdam. Hij vreest voor de positie van trainer John Heitinga. 

"Wordt het bijltjesdag woensdag, donderdag of vrijdag bij Ajax of wordt toch het Eredivisieduel zaterdag bij Sparta afgewacht? Krijgt John Heitinga een laatste kans voor de interlandbreak of heeft hij met de blamerende 4-0 nederlaag voor de Champions League bij Olympique Marseille zijn laatste oortje versnoept? Voor deze beslissing staan de directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker", schrijft Driessen op de website van de Telegraaf.

"Los van hun functie hebben zij geen enkel recht van spreken", vervolgt hij kritisch. "Maar bij afwezigheid van enige voetbalknowhow in de organisatie is het hun taak of Heitinga na de oorwassing in Frankrijk degene is die Ajax met het huidige spelersmateriaal alsnog aan de praat krijgt", aldus Driessen, die benadrukt dat een 'derde plaats in de Eredivisie zo slecht nog niet' is. "Maar je hebt kleine leugens, grote leugens en statistieken. De cijfers verbloemen het werkelijke verhaal van het dramatische spelniveau van Ajax dit seizoen zonder één overwinning buiten Amsterdam. Met de wedstrijd wordt het slechter."

"Hoe nu verder is de grote vraag? Wat is het alternatief bij een ontslag van Heitinga? De trainer heeft veel contact met technisch directeur Kroes, die Heitinga in deze benarde positie heeft gebracht met een selectie die uit het lood staat", constateert hij. "Is Kroes dan de man die een geloofwaardige beslissing kan nemen over Heitinga? Wat de puinhoop verergert, is het ontbreken van gezonde voetbalknowhow. Ajax is in alle opzichten stuurloos. Zelfs de beste stuurlui aan wal ontbreken om een nieuwe fluwelen revolutie te ontketenen. Alleen zo’n omwenteling kan het seizoen van Ajax nog redden", waarschuwt Driessen. 

