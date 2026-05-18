Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"
Wout Brama is natuurlijk ook blij met de plaatsing voor Europees voetbal van FC Twente. De Tukkers gingen zondagmiddag hard onderuit, maar door het gelijkspel van Ajax eindigde de ploeg van hoofdtrainer John van den Brom alsnog als vierde in de Eredivisie.
"Die nederlaag moet je snel vergeten, maar het gaat over het hele seizoen", begint Brama bij RTV Oost. "En dat heeft FC Twente heel goed gedaan. Die vierde plek, Europees voetbal, dat is belangrijk voor de club. Hoe ik de wedstrijd heb gevolgd? Thuis, op de bank. Dan kan ik gefocust kijken. Het eerste uur heb ik gezien en toen ben ik snel doorgeschakeld naar Ajax."
"Ik vond de eerste helft van FC Twente heel goed, daarna was het niet zo best. Maar Ajax vond ik het laatste half uur ook niet zo goed, dus dat scheelde", gaat het clubicoon verder. Wel zag Brama dat de omstandigheden in Friesland niet top waren. Het veld was door de regen nagenoeg onbespeelbaar geworden. "Het was inderdaad zeker lastig voetballen."
"Ik ben in ieder geval blij dat zij niet de drie punten hebben gehaald, waardoor wij Europees voetbal hebben kunnen halen", aldus Brama, die de laatste dertig minuten dus naar de wedstrijd van Ajax heeft gekeken. "Als je zelf met 4-1 achter staat, dan wordt het een ander verhaal. Dan worden andere dingen belangrijk en ga je kijken of we het nog zouden redden door puntenverlies van Ajax. En gelukkig was dat zo. We hebben geen prijs gewonnen, maar Europees voetbal is belangrijk voor de club."
Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"
Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"
Van der Gijp geeft Cruijff transferadvies: "Verdoet zijn tijd"
KNVB reageert op kritiek na waterballet bij SC Heerenveen - Ajax
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Groningen
'KNVB doet beroep op burgemeester rond Ajax - FC Groningen'
Willem van Hanegem haalt uit naar Ajax: "Eigenlijk ongelooflijk"
Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"
Sutalo krijgt goed nieuws en kan koffers pakken, domper voor Mokio
FC Groningen sluit boycot Ajax-duel niet uit: "Zo onrechtvaardig"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Denk dat hij daar wel oren naar heeft"
FC Groningen-directeur ziedend: "Dit is absoluut onacceptabel"
FC Groningen mist Taha tegen Ajax door opmerkelijke schorsing
Maas Willemsen baalt van waterballet: "Wij waren beter dan Ajax"
Bruggink na SC Heerenveen-Ajax: "Dit sloeg helemaal nergens op"
'FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor duel met Ajax'
Peter Bosz reageert: "Of Ajax mij heeft proberen te polsen?"
Garcia krijgt vraag over toekomst bij Ajax: "Wat denk je zelf?"
Ajacied rekent niet op WK-deelname: "Heb mijn vakantie al geboekt"
'Groep Ajax-fans valt vijf Feyenoord-supporter aan': "Heel triest"
Klaverboer na waterballet met Ajax: "Heb dit nog nooit meegemaakt"
Tika de Jonge legt uit: "Ik hoopte al op Ajax als tegenstander"
Verweij kritisch op Ajax-scouts: "Moeten toontje lager zingen"
Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"
Klaassen over dubieuze slotfase: "Dat is aan de heren in Zeist"
VIDEO | PSV-supporters vieren feest: "Helemaal niets in Amsterdam"
Oscar Garcia kritisch: "Voor mij is het een duidelijke penalty"
Steur zeer teleurgesteld: "Ajax hoort geen play-offs te spelen"
'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans bij snelweg, auto uitgebrand'
Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen