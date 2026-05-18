Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"

Wout Brama is natuurlijk ook blij met de plaatsing voor Europees voetbal van FC Twente. De Tukkers gingen zondagmiddag hard onderuit, maar door het gelijkspel van Ajax eindigde de ploeg van hoofdtrainer John van den Brom alsnog als vierde in de Eredivisie.

"Die nederlaag moet je snel vergeten, maar het gaat over het hele seizoen", begint Brama bij RTV Oost. "En dat heeft FC Twente heel goed gedaan. Die vierde plek, Europees voetbal, dat is belangrijk voor de club. Hoe ik de wedstrijd heb gevolgd? Thuis, op de bank. Dan kan ik gefocust kijken. Het eerste uur heb ik gezien en toen ben ik snel doorgeschakeld naar Ajax."

"Ik vond de eerste helft van FC Twente heel goed, daarna was het niet zo best. Maar Ajax vond ik het laatste half uur ook niet zo goed, dus dat scheelde", gaat het clubicoon verder. Wel zag Brama dat de omstandigheden in Friesland niet top waren. Het veld was door de regen nagenoeg onbespeelbaar geworden. "Het was inderdaad zeker lastig voetballen."