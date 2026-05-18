Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"

Stefan
Wout Brama in gesprek met ESPN
Wout Brama in gesprek met ESPN Foto: © MTB-Photo

Wout Brama is natuurlijk ook blij met de plaatsing voor Europees voetbal van FC Twente. De Tukkers gingen zondagmiddag hard onderuit, maar door het gelijkspel van Ajax eindigde de ploeg van hoofdtrainer John van den Brom alsnog als vierde in de Eredivisie.

"Die nederlaag moet je snel vergeten, maar het gaat over het hele seizoen", begint Brama bij RTV Oost. "En dat heeft FC Twente heel goed gedaan. Die vierde plek, Europees voetbal, dat is belangrijk voor de club. Hoe ik de wedstrijd heb gevolgd? Thuis, op de bank. Dan kan ik gefocust kijken. Het eerste uur heb ik gezien en toen ben ik snel doorgeschakeld naar Ajax."

"Ik vond de eerste helft van FC Twente heel goed, daarna was het niet zo best. Maar Ajax vond ik het laatste half uur ook niet zo goed, dus dat scheelde", gaat het clubicoon verder. Wel zag Brama dat de omstandigheden in Friesland niet top waren. Het veld was door de regen nagenoeg onbespeelbaar geworden. "Het was inderdaad zeker lastig voetballen."

"Ik ben in ieder geval blij dat zij niet de drie punten hebben gehaald, waardoor wij Europees voetbal hebben kunnen halen", aldus Brama, die de laatste dertig minuten dus naar de wedstrijd van Ajax heeft gekeken. "Als je zelf met 4-1 achter staat, dan wordt het een ander verhaal. Dan worden andere dingen belangrijk en ga je kijken of we het nog zouden redden door puntenverlies van Ajax. En gelukkig was dat zo. We hebben geen prijs gewonnen, maar Europees voetbal is belangrijk voor de club."

Gerelateerd:
Dick Lukkien

Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"

0
Younes Taha

FC Groningen mist Taha tegen Ajax door opmerkelijke schorsing

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"

Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"

Van der Gijp geeft Cruijff transferadvies: "Verdoet zijn tijd"

KNVB reageert op kritiek na waterballet bij SC Heerenveen - Ajax

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Groningen

'KNVB doet beroep op burgemeester rond Ajax - FC Groningen'

Willem van Hanegem haalt uit naar Ajax: "Eigenlijk ongelooflijk"

Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws