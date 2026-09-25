Wout Weghorst alsnog bij Oranje? "Ik denk dat het wel logisch is"
Wout Weghorst wordt genoemd als mogelijke vervanger van Brian Brobbey bij het Nederlands elftal. De spits van FC Twente kwam ter sprake nadat Brobbey geblesseerd uitviel tegen Duitsland. Bondscoach Xavi Hernández heeft al aangekondigd dat hij een extra aanvaller gaat oproepen.
Brobbey leek tijdens het 1-1-gelijkspel met Duitsland een spierblessure op te lopen. Daardoor is Mexx Meerdink momenteel de enige overgebleven centrumspits in de selectie van Oranje.
"Ik ga een ander oproepen, maar we weten nog niet wie. Dat gaan we nu beslissen", vertelt Hernández tegenover de NOS.
In de nabeschouwing werd vervolgens meteen gekeken naar mogelijke vervangers van Brobbey. Rafael van der Vaart dacht daarbij direct aan Weghorst. "Toen Brobbey geblesseerd raakte sprong iemand in z'n auto vanuit Enschede", grapt de oud-international over de spits van FC Twente.
Volgens Van der Vaart zou een oproep voor Weghorst niet vreemd zijn. "Ik denk dat het wel logisch is."
Ook Ronald de Boer ziet de Twente-spits als een serieuze kandidaat. Hij denkt zelfs dat Weghorst momenteel eerder in aanmerking komt dan Memphis Depay. "Weghorst is in vorm, ik denk dat het wel een reële optie is Ik denk dat Xavi op dit moment eerder voor Wout dan voor Memphis kiest."
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