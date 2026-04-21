Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

Clubwatcher Tijmen van Wissing denkt dat FC Twente nog altijd kans maakt op de komst van Ajax-aanvaller Wout Weghorst. De journalist van RTV Oost sprak bij Voetbalpraat op ESPN over de spits, die al langere tijd aan de club uit Enschede wordt gelinkt.

Volgens Van Wissing zijn er genoeg redenen waarom een transfer nog steeds realistisch is. "De weg ligt open. Hij heeft in het verleden met John van den Brom en Erik ten Hag gewerkt. Ze kunnen bij FC Twente qua mentaliteit ook wel een vleugje Weghorst gebruiken." Daarnaast ziet Van Wissing ook sportief een duidelijke plek voor Weghorst binnen de selectie.

"Er is in de laatste jaren gebleken dat Sam Lammers niet is ingericht voor 34 wedstrijden", vervolgt de clubwatcher van FC Twente. "Als je Europees voetbal haalt, heb je gewoon twee goede spitsen nodig en dan is Weghorst wat fitter dan Ricky van Wolfswinkel."