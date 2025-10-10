14 minuten met
Oud-Ajacied wilde terugkeren: "Hebben wel de moeite gedaan"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Wout Weghorst baalt: "Mijn doelpunt wordt gewoon afgesnoept"

Joram
bron: NOS
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst baalde ervan dat zijn doelpunt van donderdag tegen Malta werd afgekeurd. De spits scoorde, maar het feest ging niet door omdat de scheidsrechter op datzelfde moment al een penalty had toegekend. De 33-jarige Ajacied had daarna graag zelf de strafschop willen nemen, maar moest het overlaten aan Cody Gakpo.

"Ik heb het net teruggekeken. Volgens mij zit ik echt in het fluitsignaal; de bal was nog maar een paar meter van het doel verwijderd", zo vertelt Weghorst over zijn afgekeurde doelpunt bij de NOS. "Het is natuurlijk jammer dat mijn doelpunt wordt afgesnoept, maar uiteindelijk komt de penalty en is het alsnog 1-0. Ik wilde de penalty graag nemen, maar Cody ook."

Weghorst mocht in de basis beginnen bij Oranje, omdat Memphis Depay later aansloot bij de selectie vanwege problemen met zijn paspoort. "Het was al snel duidelijk dat Memphis niet twee keer negentig minuten kon spelen. Als je naar de tegenstander kijkt, verbaast dat me niet." Hoewel Oranje niet overtuigend speelde, werd er wel gewonnen van Malta. "We hebben onze plicht gedaan en de drie punten gepakt. Zondag weer in de Arena, lekker", aldus Weghorst. 

