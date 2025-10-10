AD Voetbalpodcast
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Wout Weghorst baalt: "Zo wordt het doelpunt je afgesnoept"

Max
bron: NOS
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst kende donderdag een ongelukkige avond tegen Malta. De spits van Ajax was er en paar keer dichtbij, maar kwam niet tot scoren in de 0-4 overwinning. 

Weghorst leek de score te openen, maar de scheidsrechter gaf een strafschop in plaats van de goal goed te keuren. "Ik heb het net teruggezien. Beetje raar. Zo wordt het doelpunt je afgesnoept, hij floot echt in het schot", reageert de spits bij de NOS. "Als spits baal ik ervan dat ik niet gescoord, maar we hebben gedaan wat we moeten doen." De Ajacied had de strafschop graag zelf genomen, maar die eer ging naar Cody Gakpo. 

Later kreeg Oranje nog een strafschop voor een worsteling tussen Weghorst en een speler van Malta. "Zo heb je duels heel vaak, ook op het middenveld. Ik denk dat het een overtreding is, maar ik vind het zwaar voor een penalty", geeft Weghorst toe. "Vaak geven ze hem ook niet. Maar ik had een fantastische omhaal gemaakt."

