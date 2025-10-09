Doorzetters
'Heitinga niet blij met kritiek': "Nu is hij woedend denk ik"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Wout Weghorst betrokken bij opvallend moment in Oranjeduel

Cherine
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Een opmerkelijk moment vond plaats in de openingsfase van Malta – Nederland. Na iets meer dan tien minuten dacht Oranje op voorsprong te komen via Wout Weghorst, maar de treffer werd afgekeurd door een fout van scheidsrechter Duje Strukan.

Ryan Gravenberch werd in het strafschopgebied neer gehaald, waarna Weghorst de bal binnenschoot. Strukan had echter al gefloten, maar gaf aanvankelijk aan dat de goal geldig was. Ook Ronald Koeman kreeg die bevestiging van de vierde official.

Weghorst vierde zijn doelpunt samen met zijn ploeggenoten, maar zag kort daarna dat de treffer werd geannuleerd. Omdat de scheidsrechter al had gefloten, bleef hem niets anders over dan een penalty toe te kennen.

Bij afwezigheid van Memphis Depay nam Cody Gakpo de strafschop en schoot raak: 0-1 voor Nederland.

Lodewijk Asscher

'Oud-politicus niet aan de slag bij Ajax': "Het was mijn droom"

John Heitinga kijkt bedenkelijk

'Heitinga niet blij met kritiek': "Nu is hij woedend denk ik"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
