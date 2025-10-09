Wout Weghorst betrokken bij opvallend moment in Oranjeduel

Een opmerkelijk moment vond plaats in de openingsfase van Malta – Nederland. Na iets meer dan tien minuten dacht Oranje op voorsprong te komen via Wout Weghorst, maar de treffer werd afgekeurd door een fout van scheidsrechter Duje Strukan.

Ryan Gravenberch werd in het strafschopgebied neer gehaald, waarna Weghorst de bal binnenschoot. Strukan had echter al gefloten, maar gaf aanvankelijk aan dat de goal geldig was. Ook Ronald Koeman kreeg die bevestiging van de vierde official.

Weghorst vierde zijn doelpunt samen met zijn ploeggenoten, maar zag kort daarna dat de treffer werd geannuleerd. Omdat de scheidsrechter al had gefloten, bleef hem niets anders over dan een penalty toe te kennen.

Bij afwezigheid van Memphis Depay nam Cody Gakpo de strafschop en schoot raak: 0-1 voor Nederland.