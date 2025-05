Wout Weghorst biedt zijn excuses aan: "Hij heeft sorry gezegd"

"We hebben het heel veel over hem en ik snap dat dit moment irritant kan zijn", zegt voormalig FC Twente-speler Janssen bij Studio Voetbal. "Je staat daar met heel veel emotie, je bent dingen aan het overdenken en dan staat er ineens een camera op je snufferd. Ik had de camera afgepakt waarschijnlijk", biecht hij op. "Als hij wat slimmer is, en hij denkt volgens mij overal over na, was hij niet aan de zijkant gaan staan maar in het midden. Dan had hij nergens last van gehad."

Weghorst heeft na afloop zijn excuses aangeboden, onthult NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. "Hij moet dat natuurlijk niet doen, en dat snapt Weghorst zelf inmiddels ook wel", aldus Stekelenburg. "Het gebeurt in de emotie. Hij maakte er in eerste instantie nog een beetje het verhaal van dat die cameraman twee minuten achter hem aan was gelopen, maar dat is niet hoe het gegaan is."

"Ik heb vandaag (zondag, red.) Weghorst geïnterviewd", vervolgt Stekelenburg. "Dat was wel echt een heel goed verhaal. Hij toonde emotie, hij liet in zijn ziel kijken. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. Daarin zei hij ook sorry voor dit moment en hij heeft later ook nog een keer sorry gezegd tegen die cameraman", aldus Stekelenburg, die aangeeft dat Weghorst vaak onderwerp van gesprek is. "Dat je als Ajax-speler emotie voelt na de afgelopen weken dat begrijp ik. Moet je dan een klap of een duw uitdelen? Nee, absoluut niet. Hij zegt er sorry voor. Ja, weet je, op een gegeven moment moet je ook door toch?"