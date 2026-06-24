Wout Weghorst dankbaar bij Oranje: "Heb daar een foto van gezien"

Wout Weghorst denkt dat hij nog een belangrijke rol kan spelen op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De spits van Ajax heeft nog geen minuut gespeeld in de eerste twee groepswedstrijden van het Nederlands elftal.

"Wanneer het echt moet gebeuren, dan moet ik er staan", vertelt Weghorst tegenover RTV Oost. "Dat zal uiteindelijk het plan worden. Het was nu nog niet nodig. We speelden in de laatste minuten gelijk tegen Japan en hebben een goede overwinning geboekt tegen Zweden." Op het vorige WK in Qatar onderscheidde Weghorst zich in de kwartfinale tegen Argentinië door als invaller twee keer te scoren. Op het afgelopen EK in Duitsland maakte de spits uit Borne als supersub de winnende in de eerste poulewedstrijd tegen Polen. "De bondscoach maakt de keuzes en bepaalt per wedstrijd wat hij moet doen. Zolang het goed gaat op deze manier, gaat het goed. Wanneer hij mij nodig heeft, ben ik er klaar voor."

Weghorst wordt in de Verenigde Staten gesteund door een groep Oranje-fans uit zijn woonplaats Borne, namelijk supporters 'De Heeren van Oranje'. "Ja, zeker ken ik die", antwoordt hij desgevraagd. "De supporters met die grote bus en dat enorme spandoek. Ik heb daar een foto van gezien toen ze uit Borne vertrokken. Daar heb ik het met Mats (Wieffer, red.) nog over gehad. We vinden het uiteraard erg leuk dat ze ons zo fanatiek steunen." Ook de familie van Weghorst is afgereisd naar Amerika. "Mijn vader is overgekomen vanuit Nederland. Hij was bij de wedstrijd tegen Zweden en is er ook bij tegen Tunesië. Hartstikke mooi dat hij erbij is. Ook voor hem hoop ik dat we de derde groepswedstrijd winnen."

Oranje-fans uit Borne met een spandoek voor Mats Wieffer en Wout Weghorst Foto: © Pro Shots