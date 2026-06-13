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Wout Weghorst: "Die willen dan op vakantie op de foto met me"

Bjorn
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst begint zondag met het Nederlands elftal aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vier jaar geleden was de Ajax-spits een grote meneer bij het Nederlands elftal door in de elfde minuut van de blessuretijd in de kwartfinale tegen Argentinië de gelijkmaker te maken.

Dat moment blijft Weghorst voor altijd bij. "Natuurlijk word ik er wel aan herinnerd, ook heel veel in het buitenland. Het is wel een legendarisch moment", vertelt Weghorst op de officiële website van Ajax. 

"Op vakantie gebeurt het wel eens en op vliegvelden regelmatig", vervolgt de Ajax-spits. "Zuid-Amerikanen en dan vooral niet-Argentijnen, die naar me toekomen, op de foto willen en dan het verhaal oprakelen. En bijvoorbeeld op verjaardagen komt het ook altijd wel weer ter sprake hoe mooi en gaaf dat was."

Weghorst zelf kijkt vooral vooruit. "Ik wil graag een nieuwe pagina in het boek schrijven en heb enorm veel zin in het WK. Mijn rol is daarin niet anders dan anders. Ik wil belangrijk zijn voor Oranje en zo'n groot mogelijke impact hebben op het elftal en de resultaten. En natuurlijk is wereldkampioen worden het grote doel", besluit hij.

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