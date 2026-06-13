Wout Weghorst: "Die willen dan op vakantie op de foto met me"
Wout Weghorst begint zondag met het Nederlands elftal aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vier jaar geleden was de Ajax-spits een grote meneer bij het Nederlands elftal door in de elfde minuut van de blessuretijd in de kwartfinale tegen Argentinië de gelijkmaker te maken.
Dat moment blijft Weghorst voor altijd bij. "Natuurlijk word ik er wel aan herinnerd, ook heel veel in het buitenland. Het is wel een legendarisch moment", vertelt Weghorst op de officiële website van Ajax.
"Op vakantie gebeurt het wel eens en op vliegvelden regelmatig", vervolgt de Ajax-spits. "Zuid-Amerikanen en dan vooral niet-Argentijnen, die naar me toekomen, op de foto willen en dan het verhaal oprakelen. En bijvoorbeeld op verjaardagen komt het ook altijd wel weer ter sprake hoe mooi en gaaf dat was."
Weghorst zelf kijkt vooral vooruit. "Ik wil graag een nieuwe pagina in het boek schrijven en heb enorm veel zin in het WK. Mijn rol is daarin niet anders dan anders. Ik wil belangrijk zijn voor Oranje en zo'n groot mogelijke impact hebben op het elftal en de resultaten. En natuurlijk is wereldkampioen worden het grote doel", besluit hij.
Zet in op Nederland tegen Japan!
Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK met de poulewedstrijd tegen Japan. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
'Voormalig Ajacied kan Nederland inruilen voor Engelse competitie'
Wout Weghorst: "Die willen dan op vakantie op de foto met me"
Noa Vahle over Oranje-selectie: "Ze balen van die zure mensen"
Theo Janssen transfervrij: "Heb niets meer van die club gehoord"
"Ik zou niet voor Oranje willen spelen, het racisme zit zó diep"
Ten Voorde: "Ajax en Feyenoord kunnen hem al niet meer betalen"
'Club Brugge meldt zich voor Ajacied van ruim 9 miljoen euro'
Van der Zee haalt uit: "Allemaal geld door putje gegaan bij Ajax"
'Ajax-doelwit mag weg': "Als het gaat om transferbedragen..."
Theo Janssen kritisch op Ajax: "AZ is ze in de opleiding voorbij"
Ajax krijgt transfertip: "Dat zou een absolute topkeeper zijn"
'Jordi Cruijff bezig met grote vissen': "Die gaat ook komen"
Cedric van der Gun weg bij ADO Den Haag: "Dat zag hij niet zitten"
'Taylor kan naar Premier League: Ajax kan miljoenen ontvangen'
"Luka Modric had honderd procent zeker naar Ajax willen komen"
Perez wekt verbazing met Oranje-opstelling: "Hij moet in de spits"
FOTO | FIFA-baas Gianni Infantino poseert met shirt van Ajax
Brobbey in Oranje-basis? "Daarin kan hij heel belangrijk zijn"
Johan Derksen haalt uit: "Nu heb je van die brave hendrikken"
'Schuurs doorstaat medische keuring en tekent driejarig-contract'
'Alex Kroes in verregaande onderhandelingen met nieuwe club'
'Plotselinge wending in Ceballos-soap is goed nieuws voor Ajax'
Voormalig Ajacied adviseert Koeman: "Met Brobbey en Malen voorin"
'Anton Gaaei ziet eigen transferwaarde een flink stuk dalen'
Huntelaar erkent Ajax-miskoop: "Hij heeft het niet goed gedaan"
'Ajax komt steeds dichterbij droomaanwinst Marc-André ter Stegen'
"Ik snap er helemaal niks van hoe Wout Weghorst wordt gebruikt"
Tomiyasu kritisch: "Ik bewaar er geen goede herinneringen aan"
Van der Vaart bekritiseert Heitinga: "Dat kan hij gewoon niet"
Verweij verklapt: "Eerste prijs is alweer binnen voor Weghorst"