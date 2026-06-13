Wout Weghorst: "Die willen dan op vakantie op de foto met me"

Wout Weghorst begint zondag met het Nederlands elftal aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vier jaar geleden was de Ajax-spits een grote meneer bij het Nederlands elftal door in de elfde minuut van de blessuretijd in de kwartfinale tegen Argentinië de gelijkmaker te maken.

Dat moment blijft Weghorst voor altijd bij. "Natuurlijk word ik er wel aan herinnerd, ook heel veel in het buitenland. Het is wel een legendarisch moment", vertelt Weghorst op de officiële website van Ajax.

"Op vakantie gebeurt het wel eens en op vliegvelden regelmatig", vervolgt de Ajax-spits. "Zuid-Amerikanen en dan vooral niet-Argentijnen, die naar me toekomen, op de foto willen en dan het verhaal oprakelen. En bijvoorbeeld op verjaardagen komt het ook altijd wel weer ter sprake hoe mooi en gaaf dat was."