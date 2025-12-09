KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
Ajax Podcasts

'Wout Weghorst door de mangel': "Je wordt er heel vaak gek van"

Arthur
bron: De Ballen Verstand
Wout Weghorst baalt flink
Wout Weghorst baalt flink Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst raakte afgelopen weekend flink geïrriteerd nadat hij een schop kreeg en geblesseerd het veld moest verlaten. Zijn frustratie richtte de spits van Ajax op de vierde man, die niet reageerde op zijn uitbarsting.

Bij De Ballen Verstand bespreekt Leon ten Voorde het gedrag van de Ajax-aanvaller. "Weghorst zat weer een beetje in de overdrive. Hij noemde de vierde man een sukkel. Het was vol in beeld en ik verwacht wel dat de aanklager op de lijn komt. Of is de wens de vader van de gedachte?"

Het temperament van Weghorst komt eveneens ter sprake. "Dat is ook de reden dat Bruggink toen druk is geweest met Weghorst naar FC Twente te halen. Je wordt er heel vaak gek van, medespelers kijken ook heel vaak met gefronste wenkbrauwen wat die gek nu weer doet. Maar hij heeft wel iets wat FC Twente mist en dat is een onverzettelijke mentaliteit."

Of hij de groep mee krijgt of juist teveel irritatie veroorzaakt, blijft volgens Ten Voorde de vraag. "Dat is de vraag, maar die kunnen we niet beantwoorden omdat hij nooit in de kleedkamer bij FC Twente heeft gezeten en dat zal hij ook nooit zitten. Het kan ook zijn dat een groep daar mentaal niet op ingericht is en denkt: 'die nemen we niet serieus'. Het kan ook zijn dat hij de groep wel in beweging krijgt. Maar dat ligt niet alleen aan Weghorst, dat ligt ook aan hoe de ploeggenoten met elkaar omgaan."

Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
