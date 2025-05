Wout Weghorst duidelijk: "Dat verhaal ook maar de kop indrukken"

De harde 0-3 nederlaag tegen NEC komt stevig aan bij Wout Weghorst, maar de spits probeert positief te blijven ondanks de tegenvaller. Ajax heeft in de laatste drie Eredivisiewedstrijden acht punten laten liggen, waardoor PSV nu tot op één punt genaderd is in de strijd om plek twee.

"Ik had me deze dag anders voorgesteld", begint Weghorst bij ESPN. Ajax hoopte tegen NEC de kampioenswedstrijd te spelen, maar door de late comeback van PSV tegen Feyenoord kon dat sowieso al niet meer. In de eigen Johan Cruijff ArenA leverde Ajax vervolgens een ondermaatse wedstrijd af. "Zeker in de tweede helft was het ondermaats, niet voldoende, gewoon slecht."

Weghorst heeft wel nog hoop, maar geeft toe dat Ajax 'niet het spel speelde dat het wil spelen', aldus de spits. "Maar dat is niks nieuws voor ons. Na de rust probeer je met wat omzettingen nog meer controle te krijgen en tot kansen te komen, maar dat kwam er absoluut niet uit. Het was gewoon niet genoeg. Daar moeten we kritisch naar kijken."

Met zijn eigen spel kon Weghorst wel leven. "Ik ben superblij dat ik vandaag mocht beginnen. Ik voel me supergoed. Maar we hebben 3-0 verloren, dus het maakt niet uit." Dat hij door iedereen maar wordt gezien als goede invaller, snapt hij niet. "Dit is het eerste seizoen dat ik geen basisspeler ben bij een club. Laten we dat verhaal ook maar de kop indrukken."

Door de nieuwe nederlaag van Ajax ruikt PSV bloed, erkent Weghorst. "Of we op gaan staan in de laatste twee wedstrijden? Ja, dat kunnen wij en dat hebben we ook vaak laten zien. De druk komt erop, dat weet iedereen. Het is zaak om dicht bij jezelf te blijven en kei- en keihard te knokken, met veel positiviteit en energie. Nog twee keer winnen."