Wout Weghorst duidelijk na zege: "Zoveel mag je er niet weggeven"

Weghorst is blij dat de competitie weer van start is. "Mwa, als spits scoren is lekker. Dan ben je altijd blij", zei hij na afloop bij ESPN. "Maar ik ben vooral tevreden met de overwinning en de punten. Dat is het belangrijkste." Weghorst erkende dat Ajax nog stappen moet maken.

"In veel facetten moet het beter. We willen een hoger niveau nastreven. De manier van spelen is natuurlijk veranderd, maar er is absoluut in details en accenten ruimte voor verbetering", aldus de spits. Hij zag dat Telstar aardig wat kansen kreeg tegen Ajax. "Maar fantastische reddingen vandaag van Vitezslav Jaros. Een groot compliment, dat zei ik net ook tegen hem. Hij pakte een paar hele goede ballen. Maar, ja, we geven te veel kansen weg. Daar is ruimte voor verbetering. Zoveel mag je er niet weggeven."

Weghorst is blij dat de duels nu weer voor het echie zijn. "Ik heb drie wedstrijdjes gespeeld in de voorbereiding. Daarin heb ik ook wel een paar kansen gehad, hoor. En er ook een paar gemist. Maar vandaag begint het pas. Ik was heel blij, eindelijk weer voor het echie. Dan sta je op vanochtend en heb je een beetje kriebels."