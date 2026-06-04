Wout Weghorst baalt na de nederlaag van Oranje in De Kuip

Wout Weghorst baalt na de nederlaag van Oranje in De Kuip Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal verloor woensdagavond in De Kuip met 0-1 van Algerije en de buitenlandse media toonden zich na afloop kritisch over de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. The Athletic wijst vooral naar de voorhoede van Oranje.

"De nederlaag tegen Algerije, bezegeld door een fraaie late treffer van Hadj Moussa, was een ongelegen misstap. De zwakke plek van Nederland is al langer duidelijk zichtbaar: het ontbreekt voorin aan echte stootkracht", schrijft men. "In deze generatie beschikt Oranje simpelweg niet over een aanvallende superster. De late invalbeurt van Wout Weghorst, een trage spits die alleen maar trager wordt, onderstreepte precies wat Nederland mist", constateert Athletic Foot, geciteerd door het AD.

Ook Het Laatste Nieuws was niet onder de indruk van Nederland. "Een glansprestatie in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip - nou ja, gezien de talrijk opgekomen Algerijnen eerder een uitfluitwedstrijd - had voor iets meer optimisme kunnen zorgen. Maar draaide dat even anders uit, zeg. Met een knappe goal in minuut 86 dompelde Moussa het legioen helemaal onder in een begrafenisstemming. Koeman zat er wezenloos bij te kijken op de bank", blikt men terug. Het Franse L'Equipe zag een 'ongekende wedstrijd' in Rotterdam. "Algerije won, ondanks dat ze bij vlagen werden overklast. Een prachtige treffer van Hadj Moussa bleek voldoende", constateert de Franse krant, dat een groot compliment uitdeelt aan Luca Zidane. "Hij leverde een briljante prestatie." Het Spaanse Marca wijst naar een andere uitblinker: Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa stuurde zijn directe tegenstander Jorrel Hato, die in het verleden bij Ajax speelde, regelmatig het bos in. "Hij maakte een schitterend doelpunt in een stadion (De Kuip, red.) dat elk weekend aan zijn magie gewend is."