'Wout Weghorst gaat Ajax aankomende zomer mogelijk al verlaten'

Het lijkt goed mogelijk dat Wout Weghorst Ajax na dit seizoen alweer gaat verlaten. Zijn zaakwaarnemer gaf bij Radyospor aan dat de spits openstaat voor een nieuwe uitdaging in het buitenland.

Ajax wist afgelopen zomer Wout Weghorst voor slechts 2,4 miljoen euro over te nemen van Burnley. Volgens zijn zaakwaarnemer Mithat Halis, die werkt voor het makelaarskantoor waarbij de spits van Ajax is aangesloten, had ook Beşiktaş interesse, maar die club koos uiteindelijk voor Ciro Immobile.

De zaakwaarnemer van Weghorst komt echter ook met een opvallende uitspraak, waardoor een vertrek naar Turkije aankomende zomer opeens wel een serieuze optie lijkt. "Weghorst komt deze zomer mogelijk wel naar Turkije. Hij kan bij elke club terecht", zo zegt Halis in gesprek met het Turkse medium.

De Turkse belangenbehartiger heeft een hoge pet op van de 32-jarige Nederlander, die volgens hem zelfs ook mocht dromen van een toptransfer naar Italië afgelopen zomer. "Weghorst is een Oranje-international. Iedereen heeft de doelpunten gezien die hij op het WK maakte en wat hij kan doen. Voor Ajax zou hij naar AC Milan gaan, maar zij maakten de deal niet rond", onthult hij.