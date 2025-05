'Wout Weghorst gelinkt aan Feyenoord': "Hij is de ideale spits"

Robert Maaskant ziet in Wout Weghorst een perfecte centrumspits voor Feyenoord. De voormalig trainer denkt dat de huidige Ajax-aanvaller uitstekend zou passen in het elftal van de Rotterdammers, mits hij goed wordt gefaciliteerd.

"Weghorst moet gewoon naar Feyenoord", zegt Maaskant in gesprek met Sportnieuws. "Zet Weghorst nu gewoon in de spits bij Feyenoord. Met Steijn erachter en dan twee jongens aan de zijkanten met snelheid en een goede actie. Ik wil het wel zien. Weghorst is de ideale spits voor Feyenoord."

Hoewel de aanvaller onlangs nog hintte op een langer verblijf bij Ajax, zou Maaskant hem liever in het rood-witte shirt van Feyenoord zien spelen. "Ik denk dat hij De Kuip aardig in vuur en vlam kan zetten met zijn manier van spelen en zijn harde werklust", besluit hij.