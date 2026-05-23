Wout Weghorst gelinkt aan transfer: "95 procent wil hem niet"

Wout Weghorst wordt al lange tijd in verband gebracht met FC Twente. Technisch directeuren Jan Streuer en Erik ten Hag én hoofdtrainer John van den Brom zijn wel gecharmeerd van de spits van Ajax.

Bij veel FC Twente-supporters heerst een ander sentiment, weet voormalig zaakwaarnemer René Wagelaar. In Enschede zit men niet te wachten op de komst van Weghorst. "95 procent wil hem niet", klinkt Wagelaar hard in de uitzending van De Voetbalkantine op ESPN.

Weghorst kon twee jaar geleden ook al naar FC Twente, maar koos toen voor Ajax. "De grootste fout die hij heeft gemaakt is dat hij zes pyjama's aan had", meent Wagelaar. "Dan kon hij kiezen voor een club, trok hij iedere keer een pyjama uit en bij Ajax stopte hij, terwijl hij had gezegd: bij FC Twente wil ik eindigen. Dat moet je niet doen in Twente. Ja is ja, nee is nee. Dat heeft hij eigenlijk helemaal verkeerd gedaan. Zijn gedrag past ook niet helemaal bij FC Twente."