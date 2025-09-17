"Wout Weghorst had voor minimaal 10 jaar moeten worden geschorst"

Nico Dijkshoorn heeft zich in zijn column op de website van Voetbal International kritisch uitgelaten over Mika Godts en John Heitinga. Hij verwacht dat de trainer van Ajax veel moeite gaat krijgen om alle spelers tevreden te houden en wijst daarbij met name naar de situatie in de spits.

"Nog nooit zag ik een coach zo weinig plezier hebben tijdens wedstrijden. Dat zal te maken hebben met John zijn gezicht", begint hij. "Hij lijkt al vanaf zijn vierde verjaardag op een teleurgestelde man van 76 jaar oud. Ik herken dat. Door mijn aanstootgevend lelijke kaalheid en mijn te grote onderlip denken mensen dat ik een Denkende Schrijver ben. Erger kan niet. John Heitinga heeft dat ook", constateert Dijkshoorn.

"Ik zag hem zaterdag (in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, red.) juichen en dat leek nog steeds alsof hij heel verdrietig, met zijn armen wijd, liet zien dat hij alweer een heel klein visje had gevangen", blikt hij terug. Heitinga koos er overigens voor om Kasper Dolberg niet in te laten vallen, maar de columnist verwacht dat de Deense centrumspits 'over een paar weken' wel een basisplaats heeft bij de club uit Amsterdam.

"Ik denk dat John therapeutisch vol aan de bak kan wanneer hij Kasper Dolberg gaat opstellen in plaats van Wout Weghorst", waarschuwt hij. "Zet Wout in een weiland en je ziet van zes kilometer afstand dat hij teleurgesteld is. Hij is de koning van de emotionele gebaartjes. Na ieder mislukt schot op doel razen er honderden emoties tegelijk over zijn gezicht. Ik vind nog steeds dat hij voor het nadoen van een leeuw minimaal tien jaar had moeten worden geschorst."

"Laat ik het gewoon eens vanuit mijn Amsterdamse hart zeggen: Ajacieden juichen niet. Hoogstens een handje omhoog", legt hij uit. "Nooit met je armen omhoog langs tribunes hollen. Ajacieden zijn gewend te scoren. Iedereen die daar hysterisch enthousiast over doet, beledigt voetballers als Marco van Basten, Søren Lerby en Wim Kieft. Wout Weghorst die heel vreemd juicht naast Lerby, daar droom ik van. Toch heeft Ajax juich-technisch misschien wel de absolute wereldtop in huis gehaald. Kasper Dolberg gaat een frisse wind door al die megalomane feesthoofdjes van de huidige Ajax-spitsen laten waaien."