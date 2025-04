"Wout Weghorst heeft meer voor Ajax gedaan dan Brian Brobbey"

Robert Maaskant begrijpt het wel als Wout Weghorst de overstap wil maken naar de Turkse competitie. De spits is dit seizoen van belangrijke waarde bij Ajax met acht doelpunten en twee assists.

"Ik begrijp dat wel", vertelt Maaskant in De Maaskantine, de podcast van Sportnieuws.nl. "Ik denk dat hij zijn droom heeft waargemaakt om bij Ajax te spelen. Ik denk ook dat hij teleurgesteld is dat hij niet veel speeltijd krijgt."

"Dat is het spel natuurlijk: moet een speler wachten op een club die komt, of is het andersom? Het gaat erom: hoe graag wil je iemand hebben?" reageert Maaskant op het gerucht dat Brian Brobbey de Amsterdammers mogelijk ook wil verlaten. "Ik denk dat Weghorst meer voor Ajax heeft gedaan dan Brobbey", besluit de trainer van Helmond Sport.