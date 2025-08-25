Wout Weghorst is ambitieus: "25 goals maken en kampioen worden'

"Mijn streven is er dit jaar 25 te maken. En of ik weer kampioen wil worden? Wat denk je zelf? Natuurlijk. En ja, ik wil in Oranje starten. Maar dat wil ik elke week, elke wedstrijd", zo vertelt hij op de persconferentie.

Weghorst zette zijn woorden kracht bij met een rake uithaal, al leek zijn treffer aanvankelijk afgekeurd te worden wegens buitenspel. “Ik vroeg direct: ben ik het of was het Davy Klaassen? Toen ik hoorde dat ik het was, dacht ik al: ik stond achter de bal. Gelukkig corrigeerde de VAR het.” Het uitgestelde juichen vond hij "leuk", al had hij liever eerder kunnen losgaan. "Ik ben blij dat ik uiteindelijk nog scoorde. Dus ik zit hier met een blij gevoel."

Weghorst voelt zich bovendien goed bij de nieuwe speelstijl onder Heitinga: "Het past bij mij. Hoog druk zetten, energiek voetbal, dat ligt me. Ajax is een nieuwe weg ingeslagen en we werken er elke dag keihard aan. Dat zie je terug in fases, zoals de eerste 35 minuten vandaag. Die waren echt beter."

Wel ziet hij nog ruimte voor verbetering, vooral in de afstemming met de nieuwe spelers. "Het is nog een beetje finetunen, vooral met Moro en Gloukh. Je moet elkaar aanvoelen. De puzzel moet nog in elkaar vallen, maar het geloof is er. En dat is belangrijk."