"Wout Weghorst is een amateur, deze actie is zwaar onvoldoende"

Hij wijst op een situatie in de slotfase bij de stand van 1-2. "Dan volgt dus dat ene moment, na 96 minuten en 50 seconden", blikt Vissers terug op de website van de Volkskrant. "Weghorst kan de bal rustig aannemen, even vasthouden, desnoods wegtrappen richting hoekvlag. Lukt niet; de bal valt raar op zijn dijbeen, terwijl hij wegglijdt. Het is een kwestie van basistechniek. Dat is hem in eerste instantie niet eens kwalijk te nemen, want Weghorst is een amateur die door volharding een steeds betere prof werd, maar deze actie is zwaar onvoldoende", constateert hij.

"Groningen zet opnieuw een aanval op, vermoedelijk de laatste. Weer is daar een eenvoudige onderschepping van Ajax, want Groningen doet maar wat. De bal belandt op rechts bij Berghuis, die eerder in de extra tijd een door Weghorst doorgekopte bal niet kon binnenhouden, met name omdat hij dat bij de rechterzijlijn in eerste instantie probeerde met zijn sterke linkerbeen, een onmogelijke exercitie. Deze keer geeft hij een lullig balletje met buitenkant links, halfhoog. Gaaei, technisch niet de beste Ajacied, loopt nog even, maar kan er niets mee. Bal uit", vervolgt Vissers.

"Dan is er dus nog één inworp, ver, van Marvin Peersman. Josip Sutalo maakt een belachelijke overtreding: gevaarlijk spel. Hij hoeft zijn tegenstander alleen voor zich te houden, dan gebeurt er niets", legt hij uit. "Weliswaar is de Kroaat pas 25 jaar, maar met zijn jarenlange ervaring op niveau, ook bij de nationale ploeg van Kroatië, mag hij zich een routinier noemen. Vrije trap dus, van Mats Seuntjens, die een voortreffelijke traptechniek heeft. Doelman Remko Pasveer (41) is dit seizoen een van de betere Ajacieden, maar sinds zijn rentree na een blessure ontbreekt het hem aan ritme. Hij staat toe dat iedereen in het doelgebied vlak voor zijn neus staat en kan niet ingrijpen, waarna Thijmen Blokzijl in de chaos scoort", besluit Vissers.