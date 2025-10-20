AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
"Wout Weghorst is vaak de beste man, dat is het hele probleem"

Tom
bron: ESPN
Wout Weghorst baalt na het verlies bij AZ
Wout Weghorst baalt na het verlies bij AZ Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez heeft zich kritisch uitgelaten over het huidige Ajax. De ESPN-analist stelt in Dit Was Het Weekend dat de huidige uitblinker niet de uitblinker hoort te zijn. 

"Weghorst is vaak de beste man, dat is het hele probleem. Voor Ajax-begrippen is hij middelmaat", zegt Perez. "Ze zijn niet goed genoeg om Ajax-voetbal te spelen, dus ze moeten het van dit soort dingen hebben. En daar is Weghorst de aangewezen persoon voor. Maar dit is niet wat Ajax wilde, aan het begin van het seizoen."

Alex Kroes kan dan ook rekenen op de nodige kritiek. "Hij heeft een heel slechte selectie bij elkaar gezet", zegt Perez. "Hij heeft veel bezuinigd op de salarissen, applaus daarvoor. Maar het weinige geld dat ter beschikking was, heeft hij uitgegeven aan spelers die niet passen in het huidige voetbal."

John Heitinga baalt

"Heitinga lijkt in niets meer op de jongen van afgelopen zomer"

Mats Rots

Ajax toont interesse in FC Twente-verdediger: "Leuk om te horen"

PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

