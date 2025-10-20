"Wout Weghorst is vaak de beste man, dat is het hele probleem"

Kenneth Perez heeft zich kritisch uitgelaten over het huidige Ajax. De ESPN -analist stelt in Dit Was Het Weekend dat de huidige uitblinker niet de uitblinker hoort te zijn.

"Weghorst is vaak de beste man, dat is het hele probleem. Voor Ajax-begrippen is hij middelmaat", zegt Perez. "Ze zijn niet goed genoeg om Ajax-voetbal te spelen, dus ze moeten het van dit soort dingen hebben. En daar is Weghorst de aangewezen persoon voor. Maar dit is niet wat Ajax wilde, aan het begin van het seizoen."

Alex Kroes kan dan ook rekenen op de nodige kritiek. "Hij heeft een heel slechte selectie bij elkaar gezet", zegt Perez. "Hij heeft veel bezuinigd op de salarissen, applaus daarvoor. Maar het weinige geld dat ter beschikking was, heeft hij uitgegeven aan spelers die niet passen in het huidige voetbal."