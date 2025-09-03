AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax wedstrijden

"Wout Weghorst kijkt naar Dolberg en denkt: 'Die vreet ik op"

Stefan
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Ajax trok op de slotdag van de zomerse transferperiode Kasper Dolberg aan als nieuwste spits. De Deen moet in Amsterdam de concurrentiestrijd aangaan met Wout Weghorst en Valentijn Driessen kijkt wel uit naar die strijd.

"Hoe Weghorst kijkt naar Dolberg? Die denkt bij zichzelf van: 'Die vreet ik op'. Die concurrentiestrijd gaat natuurlijk nu los", vertelt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Tegen Brian Brobbey heeft hij het moeten afleggen, want die begon altijd in de basis. Weghorst heeft veel op de bank gezeten. Veel te veel naar zijn zin."

"Dit seizoen koos Heitinga voor Weghorst en hij heeft het waargemaakt, want hij scoort tot dusver", vervolgt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Dolberg zal zijn plaatsje moeten veroveren en als hij de kans krijgt, dan zal hij Weghorst eruit moeten spelen. En dat kan alleen door doelpunten te scoren. Veel doelpunten te scoren."

"In het veld is Dolberg lang niet zo aanwezig als Weghorst en als je iemand nodig hebt die de kar trekt, die voorop gaat, die zuigt, die trekt en alles doet om te winnen, dan heb je een goeie aan Weghorst en niet aan Dolberg. Dus dat wordt een leuke afweging die John Heitinga te maken heeft", aldus Driessen.

