Ten Hag over Ajax-speler: "Van nature was alles onder de maat"

Wout Weghorst speelt sinds de zomer van 2024 bij Ajax. De spits vertrok bij Manchester United en koos voor Amsterdam, al had ook FC Twente interesse in hem. Erik ten Hag haalde de international ooit naar Manchester United, nadat hij hem als hoofd opleidingen van FC Twente eerder had afgewezen.

Ten Hag blikt terug op die periode van Weghorst. "Of je het nou had over de eerste aanname, passen, schieten, koppen, duelleren, afronden; van nature was eigenlijk alles onder de maat voor betaald voetbal", zo vertelt Ten Hag eerlijk in gesprek met Voetbal International. Volgens voormalig spitsentrainer Dirk Jan Derksen van Willem II kon Weghorst ook niet koppen. Volgens Derksen kopte Weghorst 'alsof-ie een duif op zijn kop had'. Ten Hag reageert: "Hij kon inderdaad niet koppen."

"Maar hij kan wel goed denken. Daardoor is hij in staat om informatie te verwerken. En om deze informatie vervolgens om te zetten naar voetbalacties. Ik denk dat intelligentie een belangrijke factor is waarom hij op latere leeftijd nog onvoorstelbaar vooruit is gegaan qua techniek", aldus Erik ten Hag over Wout Weghorst.