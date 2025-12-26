AD Voetbalpodcast
Inan sluit Ajax-exit niet uit: "Dan kan hij weleens sneuvelen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ten Hag over Ajax-speler: "Van nature was alles onder de maat"

Joram
bron: Voetbal International
Erik ten Hag op bezoek bij Brentford
Erik ten Hag op bezoek bij Brentford Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst speelt sinds de zomer van 2024 bij Ajax. De spits vertrok bij Manchester United en koos voor Amsterdam, al had ook FC Twente interesse in hem. Erik ten Hag haalde de international ooit naar Manchester United, nadat hij hem als hoofd opleidingen van FC Twente eerder had afgewezen.

Ten Hag blikt terug op die periode van Weghorst. "Of je het nou had over de eerste aanname, passen, schieten, koppen, duelleren, afronden; van nature was eigenlijk alles onder de maat voor betaald voetbal", zo vertelt Ten Hag eerlijk in gesprek met Voetbal International. Volgens voormalig spitsentrainer Dirk Jan Derksen van Willem II kon Weghorst ook niet koppen. Volgens Derksen kopte Weghorst 'alsof-ie een duif op zijn kop had'. Ten Hag reageert: "Hij kon inderdaad niet koppen."

"Maar hij kan wel goed denken. Daardoor is hij in staat om informatie te verwerken. En om deze informatie vervolgens om te zetten naar voetbalacties. Ik denk dat intelligentie een belangrijke factor is waarom hij op latere leeftijd nog onvoorstelbaar vooruit is gegaan qua techniek", aldus Erik ten Hag over Wout Weghorst.

Gerelateerd:
Johan Inan

Inan sluit Ajax-exit niet uit: "Dan kan hij weleens sneuvelen"

0
André Onana

Onana gelukkig bij nieuwe club: "Beste periode van mijn leven"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Erik ten Hag Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd