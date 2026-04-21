Wout Weghorst krijgt lof: "Die zijn altijd goed in een team"

Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

De toekomst van Wout Weghorst is nog altijd onduidelijk. De spits van Ajax heeft een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA en wordt al vaak in verband gebracht met een overgang naar FC Twente. Ook een transfer naar het buitenland wordt echter niet uitgesloten.

Scheidend technisch directeur Jan Streuer was deze week te gast bij De Oosttribune en liet zich uit over Weghorst. "Het is logisch dat Erik ten Hag contact met hem heeft, want die heeft met hem gewerkt", begint clubwatcher Tijmen van Wissing het onderwerp. "Maar jij had hem nooit gehaald."

"Nee?", reageert Streuer. "Ik vind dat die jongen, of hij nou wel of niet komt, overal goed heeft gepresteerd. Het is een bijzondere speler, maar het is wel een jongen met een winnaarsmentaliteit. Die zijn altijd goed in een team. Dan zag je ook aan Michal Sadílek, je moet winnaars hebben", meent hij.

"In Nederland hebben we te weinig winnaars in de teams", vervolgt Streuer. "Ik kijk vaak naar Duitsland en als je daar een wedstrijd van Borussia Dortmund of Eintracht Frankfurt ziet, dan zijn er van de elf spelers wel zes of zeven winnaars. Maar als je er in Nederland drie hebt, dan moet je al tevreden zijn. Dat is wel een verschil in mentaliteit."

Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Wout Weghorst krijgt lof: "Die zijn altijd goed in een team"

