Wout Weghorst krijgt lof: "Die zijn altijd goed in een team"
De toekomst van Wout Weghorst is nog altijd onduidelijk. De spits van Ajax heeft een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA en wordt al vaak in verband gebracht met een overgang naar FC Twente. Ook een transfer naar het buitenland wordt echter niet uitgesloten.
Scheidend technisch directeur Jan Streuer was deze week te gast bij De Oosttribune en liet zich uit over Weghorst. "Het is logisch dat Erik ten Hag contact met hem heeft, want die heeft met hem gewerkt", begint clubwatcher Tijmen van Wissing het onderwerp. "Maar jij had hem nooit gehaald."
"Nee?", reageert Streuer. "Ik vind dat die jongen, of hij nou wel of niet komt, overal goed heeft gepresteerd. Het is een bijzondere speler, maar het is wel een jongen met een winnaarsmentaliteit. Die zijn altijd goed in een team. Dan zag je ook aan Michal Sadílek, je moet winnaars hebben", meent hij.
"In Nederland hebben we te weinig winnaars in de teams", vervolgt Streuer. "Ik kijk vaak naar Duitsland en als je daar een wedstrijd van Borussia Dortmund of Eintracht Frankfurt ziet, dan zijn er van de elf spelers wel zes of zeven winnaars. Maar als je er in Nederland drie hebt, dan moet je al tevreden zijn. Dat is wel een verschil in mentaliteit."
Mark van Bommel onthult: "Ik heb toen een gesprek gehad met Ajax"
Van Ginkel wijst: "Ajax en Feyenoord doen het ook niet goed"
Wout Weghorst krijgt lof: "Die zijn altijd goed in een team"
Carlos Forbs onder vuur in België: "De mislukkeling van Ajax"
'Ajax kan 'nieuwe Messi' vergeten': "Hij zal niet naar Ajax gaan"
'Ajax wil Nigeriaans toptalent (18) losweken bij Zweedse club'
Chris Woerts: "Ajax wil zich bij rechtszaak NAC Breda voegen"
Ajax krijgt alternatief voor Sano getipt: "Een huurmoordenaar"
Driessen geeft Ajax transfertip: "Die zou je nou moeten halen"
De Cler: "We verloren met AZ de finale van Ajax, een rampweek"
KNVB maakt scheidsrechter voor wedstrijd NAC Breda - Ajax bekend
Cruijff moet aan de bak: "Dat zal Ajax voorlopig niet worden"
Iraola naar Ajax? "Trainer die eventueel op een lijst zou staan"
Sky Sport komt met ander geluid over Wout Weghorst: "Aangeboden"
'Jordi Cruijff zet 'dikke streep' door naam van Dick Schreuder'
Onrust onder scheidsrechters: "De bond kiest de kant van clubs"
Theo Janssen reageert: "Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt"
Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'
'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'
Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"
Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"
Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"
VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV
Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"
Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"
Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"
Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel
Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"
Ajax aangepakt: "Al vier jaar geen prijs, en dat is geen toeval"
AZ wint de KNVB Beker van NEC; dit is wat dat betekent voor Ajax