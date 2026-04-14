Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

Wout Weghorst wordt nu al enige tijd gelinkt aan een vertrek bij Ajax. De spits zou in beeld zijn om FC Twente te versterken, al zou hij ook in beeld zijn bij het Duitse Schalke 04. Transferjournalist Mounir Boualin denkt te weten wat de beste keuze voor hem zou zijn.

"Als hij al een huis heeft in de buurt van Enschede, dan valt het ook niet uit te sluiten dat hij in Duitsland gaat voetballen", vertelt Boualin in Transfermind van Soccernews. "Eén keer gas geven en je bent in Duitsland. Dat zou eventueel ook wel kunnen. Helemaal geen gekke gedachte."

Presentator Daan Jurgers stipt vervolgens aan dat Weghorst in Duitsland ook even weg is van alle commotie die in Nederland rondom hem ontstaat. "Het is ook maar net hoe je daar zelf mee omgaat", reageert Boualin. "Hij loopt lang genoeg mee om te weten hoe het in elkaar steekt. Soms roep je het ook een klein beetje over jezelf af. Je weet hoe de media werkt."

"Nee, Wout Weghorst moet lekker afsluiten bij FC Twente. En als hij bij Twente de eerste spits is, dan maakt hij ook zeker wel vijftien tot twintig doelpunten. En als ze Champions League halen, dan moet hij die stap helemaal maken", aldus de transferjournalist.